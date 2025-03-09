У метро на станції Святошино чоловік опинився на коліях

У Києві на станції метро Святошино чоловік опинився на коліях. Судячи з відео він опинився на рейках навмисно.

Аби його дістати, з контактної рейки навіть знімали напругу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київ24.

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Як чоловік опинився на коліях метро у Києві

На станції метро Святошино чоловік опинився на коліях, де курсують потяги.

Як у столичному метрополітені, для безпечного підняття пасажира з рейок довелося тимчасово знеструмити контактну рейку.

Чоловік опинився на коліях метро у Києві: дивіться відео

До прибуття потяга чоловіка витягли на платформу та передали правоохоронцям.

Як та чому чоловік там опинився –поки не відомо. Однак, на відео помітно, що він ходив уздовж колій, що може свідчити про те, що він самостійно спустився вниз.

Нагадаємо, у Києві двадцятирічний юнак отримав складні травми, намагаючись спуститися по балюстраді ескалатора метро станції "Хрещатик".