"Не знав, що працює на Росію": у Рівному затримали чоловіка, який підпалював авто військових

У Рівному затримали 22-річного чоловіка, який підпалив дві машини військових. Він запевняв, що не знав, що працює на країну-агресора.

Поліції він зізнався, що пропозицію "співпраці" знайшов у одному із російських чат-ботів. За кримінальні вчинки йому обіцяли декілька тисяч доларів, проте даних про те, чи встиг він отримати ці гроші, наразі немає.

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Що кажуть в поліції про палія машин ЗСУ

Слідчі Рівненського районного управління поліції затримали 22-річного жителя Рівного у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання,

– заявили у поліції.

Йому вже повідомили про підозру в умисному пошкодженні майна шляхом підпалу. Йому загрожує від 3 до 10 років тюрми.

За даними слідства, 22-річний чоловік:

2 липня – підпалив автомобіль Nissan Almera, який належав військовослужбовцю. Про "роботу" одразу відзвітував, надіславши фото, що підтверджують підпал;

за декілька днів – підпалив Nissan X-Trail, який готували передати захисникам на передову. На жаль, вогонь поширився й на інше авто – Volkswagen Golf, частково його пошкодивши.

Суд задовольнив клопотання слідчого та обрав підозрюваному запобіжний захід у виді тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 242 240 гривень,

– повідомили правоохоронці.

За їхніми даними, чоловік зізнався у скоєному та співпрацює зі слідством. Також він заявив, що не знав, що виконує замовлення Росії. Однак відомості внесли у Єдиний реєстр досудових розслідувань за статтею про перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань.

Правоохоронці звернулися до людей

Не допомагайте ворогу, бо порушуєте закон – роки за ґратами не вартують ганебних коштів ворожих агентів. Підтримуйте ЗСУ,

– закликали правоохоронці.

Вони також пояснили, що російські пропагандисти потім поширюють ці відео. Зокрема, вони видають їх за підпали автомобілів працівників ТЦК та СП, щоб створити у картинку про те, що нібито це самовільна ініціатива українців, які буцімто виступають проти мобілізації.

Варто зауважити, що це не перший випадок в Україні. Зокрема, інциденти траплялись у Києві, Дніпрі, Одесі. У поліції пояснювали, як українців вербує Росія.