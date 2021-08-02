Чоловік спортсменки Тімановської "по тихому" покинув Білорусь

Чоловік Христини Тімановської, яку силою намагалися вивезти у Білорусь, виїхав з країни. Відомо, що він перебуває у Києві.

Тімановська вилітає у Польщу

Ймовірно, чоловік легкоатлетки вирішив не чекати, коли у його дім навідаються силовики. Про це заявив засновник спортивного видання Tribuna Дмитро Навоша.

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У Тімановської в Білорусі є чоловік. Зараз він звідти виїхав і перебуває у Києві,

– сказав Навоша.

Сама ж спортсменка попросила політичного притулку у Польщі. За словами Навоші, Тімановська вже вилітає в країну. Спілкування з офіційними особами Білорусі вона продовжуватиме звідти.

Засновник видання наголосив, що легкоатлетка продовжуватиме свою спортивну кар'єру. Хоч Олімпіада-2020 для неї вже закінчена, легкою атлетикою дівчина може займатися у будь-якій країні світу.

До речі, політичний притулок Тімановській вже пропонувала Чехія. МЗС країни наголошувало, що вважає ситуацію скандальною.

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