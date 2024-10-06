У Кременчуці чоловік безжально стріляв по котах з гвинтівки: одна з тварин загинула

У Кременчуці 62-річний чоловік вистрелив у двох котів. На жаль, однак з тварин загинула, іншу – доставили до ветеринарного лікаря на обстеження.

Про це йдеться у повідомленні ГУ Національної поліції в Полтавській області. Наразі правоохоронці встановлюють обставини жорстокого поводження з тваринами, яке сталося напередодні, 5 жовтня.

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Внаслідок стрілянини загинула тварина

До Кременчуцького районного управління поліції 5 жовтня близько 16:00 надійшло повідомлення від мешканців багатоповерхівки, розташованої по проспекту Свободи у Кременчуці, що чоловік з гвинтівки вистрелив у двох котів. Одна з тварин загинула, іншу – доставлено до ветеринарного лікаря на обстеження,

– розповіли у поліції.

Отримавши інформацію, на місце події негайно прибула слідчо-оперативна група поліції. Як з'ясувалося, винуватцем виявився місцевий мешканець 1963 року народження. Гвинтівку в правопорушника вилучили.

Станом на зараз правоохоронці розпочали кримінальне провадження за статтею про жорстоке поводження з тваринами. Відомо, що санкція вищезгаданої статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі.

"Шановні громадяни! Якщо ви стали очевидцями жорстокого поводження з тваринами або скоєння іншого злочину, одразу повідомляйте на лінію колцентру поліції "102", – додали у поліції.