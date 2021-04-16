Чоловік на тракторі наїхав на вибухівку на Донеччині: отримав травми

На Донеччині чоловік наїхав трактором на невстановлений вибуховий пристрій, зараз він у лікарні. Сталося це біля селища Гнутове.

Інцидент трапився 15 квітня приблизно о 17:20. Наразі триває досудове розслідування, першочергові слідчі та розшукові дії.

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Що відомо про потерпілого та розслідування

Водієм трактора був мешканець села Саханка. На щастя, отримані тілесні ушкоджені не загрожують його життю.

Чоловік наїхав на вибухівку, коли виконував сільськогосподарські роботи на полі біля села Гнутове.

За процесуального керівництва прокуратури розпочали кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Такі порушеннякараються позбавленням волі на строк від 8 до 12 років. Якщо вони поєднані з умисним вбивством, загрожує від 10 до 15 років або й довічне.

Правоохоронці встановлюють усі обставини події, а також осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину.

Цинічні дії окупантів

Російсько-окупаційні війська активно мінують територію та наражають на смертельну небезпеку цивільне населення.

Нещодавно бойовики дистанційно замінували цивільний сектор біля Зайцевого під виглядом українських військових.