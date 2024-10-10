У Києві чоловік викрав велосипед у 11-річного хлопчика, поки той ховався в метро від обстрілів

На початку липня у молодого киянина вкрали велосипед. Сталося це у той час, як хлопець ховався у метро під час російського обстрілу.

У поліції Києва повідомили, що затримали крадія і поділилися деталями справи. За крадіжку скоєну в умовах воєнного обвинуваченому загрожує до восьми років позбавлення волі.

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Викрадення велосипеда у Києві

Так, на початку липня цього року до Святошинського управління поліції звернулася жінка та повідомила, що у її сина викрали велосипед.

Правоохоронці з’ясували, що поки малолітній під час сигналу "Повітряна тривога" ховався у підземці однієї зі столичних станцій метро, порушник ударом ноги розірвав захисний трос, на який був пристебнутий велосипед, та поїхав з місця. Небайдужі перехожі, які стали свідками, одразу викликали поліцію,

– пишуть правоохоронці.

Поліцейські оперативно затримали 31-річного киянина, який раніше вже був судимий. Йому повідомили про підозру за ч.4 ст.185 КК України, тобто вчинення крадіжки в умовах воєнного стану, та скерували обвинувальний акт до суду. На час слідства він перебував під вартою.

Велосипед, який вкрали у хлопчика / фото поліції Києва