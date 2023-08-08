Хотів рятувати внучок, що далеко запливли: на Одещині в ставку втопився чоловік

Рятуючи своїх онучок, в Одеській області загинув 65-річний дідусь. Власне, він на місцевому ставку намагався витягнути на берег надувний матрац, однак сам втонув.

У вівторок, 8 серпня, у Державній службі з надзвичайних ситуацій розповіли про цей трагічний інцидент, що трапився за день раніше. Як зазначили у пресслужбі відомства, дівчатка, яких рятував дідусь, були 2007 та 2010 років народження.

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Водолази знайшли тіло чоловіка

Зазначимо, що врятуватися дівчатам вдалося завдяки місцевим хлопцям-підліткам, що того дня також відпочивали на ставку. Вони витягнули матрац, а також намагалися врятувати чоловіка, однак їм не вдалось витягнути його на берег..

Під час відпочинку на місцевому ставку потонув громадянин 1958 року народження. Він намагався витягнути на берег надувний матрац зі своїми внучками 2007 та 2010 років народження, проте сам загинув. Дітей врятували місцеві підлітки, які саме відпочивали на водоймі,

– йдеться у повідомленні ДСНС.

Через певний час рятувальникам-водолазам вдалось знайти на дні ставка тіло дідуся, що намагався врятувати своїх внучок. Водночас з відео, що опублікували у ДСНС, зрозуміло, що з дівчатами проводять роботу психологи.

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На Київщині втопився хлопчик

Згадаємо наостанок до цієї теми, що 3 серпня стало відомо про загибель у Київській області 10-річного хлопчика.

Він відпочивав у дитячому таборі та під час купання в ставку втопився. Глибина тієї водойми, як відомо, становить 9 метрів.

36-річного вихователя, що не вслідкував за хлопцем, відправили до слідчого ізолятора. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

"Відпочинок на воді, на жаль, може стати причиною трагічних наслідків", – наголошують рятувальники, – "особливо уважними необхідно бути із різними плавзасобами. Дотримання елементарних правил перебування на водоймах рятує життя".