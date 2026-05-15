Чоловік, який облив Садового у центрі Львова, раніше уже мав проблеми із законом, – джерела

Міського голову Андрія Садового на площі Ринок облили невстановленою речовиною. Порушника уже затримали, раніше чоловік уже мав проблеми із законом.

Про це повідомили джерела 24 Каналу в правоохоронних органах.

Що відомо про затриманого?

За попередньою інформацією співрозмовників 24 Каналу, затриманим виявився львів'янин Іван Стребко, 1980 року народження. Раніше чоловік уже мав проблеми із законом, зокрема через грабежі та наркотичні речовини.

Також, за моєю інформацією, чоловік є наркозалежним,

– розповіли джерела.

Наразі додаткової інформації стосовно особи чоловіка, який облив мера, не вказують. Також подробиць стосовно можливого покарання порушнику також не повідомляють. Вочевидь усі деталі оприлюднять дещо згодом.

Що цьому передувало?

Вранці повідомляли, що невідомий чоловік облив Андрія Садового відром брудної рідини. Міський голова, коментуючи інцидент, зазначив, що сама ситуація не була безпосереднім замахом на нього, а лише хуліганством.

За попередньою інформацією, речовиною, яку вилили на мера, була просто вода, проте точно говорити можна буде після експертизи. Правоохоронці запевнили, що загрози для життя та здоров'я Андрія Садового немає.