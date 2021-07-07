Чоловік, який захопив банк у Росії, звинуватив у всьому режисера Федора Бондарчука, – ЗМІ
Джерело:телеграм-канал LIFE SHOT
У російській Тюмені 7 липня чоловік захопив заручників у відділенні Сбербанку. Злочинця затримали. Попередньо повідомляли, що чоловік несповна розуму. Тепер він нібито заявив, що здійснити злочин його нібито "попросив" відомий режисер.
Попередньо відомо, що чоловік вимагав гроші та погрожував підірвати відділення банку. При передачі коштів його й затримала поліція.
До теми У Росії чоловік захопив заручників у відділенні банку й вимагав 15 мільйонів рублів
Чоловік розповів, що здійснити злочин його "попросив" Бондарчук
Відомо, що банк захопив 32-річний Олександр Гриченко. У чоловіка не виявилось ніякої вибухівки. Він начебто зізнався, що перебуває на обліку у психлікарні.
А тепер ніби заявив, що "захопити банк його попросив Федір Бондарчук".
За словами грабіжника, режисер нібито надіслав йому повідомлення і пообіцяв взяти на роль у своєму фільмі,
– мовиться у повідомленні.
Також додають, що режисер нібито доручив майбутньому "зоряному акторові" зайти в офіс банку та вимагати грошей. Це все, мовляв, уже й були зйомки.
Захоплення відділення банку в Росії: коротко
- 7 липня невідомий в Тюмені вдерся у відділення банку та захопив заручників.
- Він вимагав 15 мільйонів рублів викупу та погрожував підірвати банк.
- Начальниця відділення вмовила зловмисника вивести усіх відвідувачів банку. Із захоплювачем залишилися лише співробітники банку.
- За даними поліції, заручниками стали двоє працівників банку. За даними ЗМІ, їх було троє.
- Відомо, що злочинця затримали. У телеграм-каналі Life Shot повідомили, що чоловіка піймали на передачі готівки. Співробітники Сбербанку зайшли в офіс і передали злочинцю 15 мільйонів готівкою.
- За іншою версією, він сам здався поліції. Через інцидент ніхто не постраждав.