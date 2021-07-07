Чоловік, який захопив банк у Росії, звинуватив у всьому режисера Федора Бондарчука, – ЗМІ

У російській Тюмені 7 липня чоловік захопив заручників у відділенні Сбербанку. Злочинця затримали. Попередньо повідомляли, що чоловік несповна розуму. Тепер він нібито заявив, що здійснити злочин його нібито "попросив" відомий режисер.

Попередньо відомо, що чоловік вимагав гроші та погрожував підірвати відділення банку. При передачі коштів його й затримала поліція.

До теми У Росії чоловік захопив заручників у відділенні банку й вимагав 15 мільйонів рублів

Чоловік розповів, що здійснити злочин його "попросив" Бондарчук

Відомо, що банк захопив 32-річний Олександр Гриченко. У чоловіка не виявилось ніякої вибухівки. Він начебто зізнався, що перебуває на обліку у психлікарні.

А тепер ніби заявив, що "захопити банк його попросив Федір Бондарчук".

За словами грабіжника, режисер нібито надіслав йому повідомлення і пообіцяв взяти на роль у своєму фільмі,

– мовиться у повідомленні.

Також додають, що режисер нібито доручив майбутньому "зоряному акторові" зайти в офіс банку та вимагати грошей. Це все, мовляв, уже й були зйомки.

Захоплення відділення банку в Росії: коротко