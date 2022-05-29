Чоловік загинув, коли йшов по воду: жахливі фото наслідків ранкового обстрілу Миколаєва

Російські вбивці підступно обстріляли Миколаїв вранці 29 травня. Наразі відомо про одного загиблого та двох постраждалих.

Снаряди окупантів влучили в житловий квартал Миколаєва. Наразі відомого про одного загиблого: чоловік просто йшов по воду, але поблизу нього впав ворожий боєприпас.

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Росіяни обстріляли Миколаїв вранці 29 травня

На фотографіях можна побачити, що уламки пошкодили житловий будинок. Там вибиті вікна, а деякі осколки потрапили прямо в оселі.

Як згодом повідомив мер міста Олександр Сєнкевич, ворожі снаряди пошкодили три багатоповерхівки. Там аж 300 вибитих вікон, подекуди пошкоджені зовнішні стіни та майно у квартирах. Наразі відомо про двох поранених та одного загиблого.

Сєнкевич закликав мешканців міста в жодному разі не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Станом на 16:16 в місті знову було чутно вибухи. У будь-якому випадку залишайтеся в укритті. Якщо не встигли туди потрапити й залишилися у квартирі – дотримуйтеся правил двох стін. Це може врятувати вам життя!

Наслідки обстрілу Миколаєва

Окупанти гатили по Миколаєву вранці 29 травня / Фото Єлизавета Кротик / Суспільне Миколаїв

Загалом за минулу добу на Миколаївщині зазнали поранень 32 мешканці області. Серед постраждалих немає дітей. Усіх людей вчасно привезли до лікарень.

Загалом за минулу добу на Миколаївщині поранення отримали 32 громадян. На щастя, дітей серед постраждалих немає. Усі постраждалі доставлені у наші медичні заклади й отримують необхідну допомогу, – повідомила голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва.

Вона додала, що зараз в лікарнях Миколаївської області перебувають аж 258 людей, які постраждали від ворожих обстрілів. Ще 58 – отримали амбулаторну допомогу.

Російські загарбники регулярно обстрілюють Миколаїв

Окупанти буквально застосовують тактику терору, про що раніше у своєму вечірньому відеозверненні говорив Президент України Володимир Зеленський. Вони обстрілюють житлові квартали населених пунктів і руйнують мільйонам людей звичайне життя.

28 травня вони також обстрілювали житлові райони Миколаєва. Тоді снаряди прилітали із реактивних систем залпового вогню. Відомо, що деякі з них розірвалися поблизу двох будинків. На жаль, через ворожу атаку загинула жінка, яка працювала двірницею.

Представники влади повідомляли про 7 постраждалих. Серед них були батько з сином. Вони просто розвантажували пляшки з водою: у чоловіка відірвало руку, в сина – перебило кисть. Відважні мешканці затягнули постраждалих у під’їзд, бо обстріл тривав.

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