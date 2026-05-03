На Київщині авто збило 2 дітей на самокаті: загинув 10-річний хлопчик

3 травня на Київщині сталася смертельна ДТП за участі автомобіля та електросамоката. Внаслідок аварії загинула 10-річна дитина.

Трагічний інцидент трапився по вулиці Чумацькій в селі Гатне. Про це повідомляє поліція.

Що відомо про трагічну аварію у Гатному?

О 18:11 37-річний водій авто Peugeot їхав головною дорогою і на перехресті з вулицею Трояндовою, яка є другорядною дорогою, зіткнувся з електросамокатом, на якому рухалися двоє дітей.

Внаслідок ДТП 10-річний хлопчик загинув на місці події, 8-річний потерпілий отримав численні травми – його доставили до лікарні.

Наразі правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого.

Інші випадки аварій і ДТП в Україні з трагічними наслідками

Вранці 1 травня на Львівщині сталася аварія: потяг Київ – Ужгород зіткнувся з автокраном на залізничному переїзді в Стрийському районі. Унаслідок ДТП загинув машиніст поїзда – ветеран, який повернувся з фронту. Помічник машиніста отримав травми і перебуває в лікарні. Пасажири не постраждали. Водій автокрана помер у дорозі до лікарні. За попередніми даними, він виїхав на переїзд, попри увімкнену сигналізацію.

У Харкові вранці 23 березня правоохоронець збив жінку на пішохідному переході біля Будинку друку. 52-річну Тетяну Потапову, матір полоненого захисника "Азовсталі", госпіталізували у тяжкому стані. Вона померла в лікарні 28 квітня від отриманих травм. За даними слідства, за кермом був місцевий правоохоронець. Він не поїхав з місця ДТП та викликав швидку. Попередньо, водій був тверезим. ДБР розслідує справу, встановлює всі обставини аварії та проводить експертизи.

На Хмельниччині сталася смертельна ДТП біля села Давидківці. 29 березня близько 20:35 зіткнулися Mazda CX-5 та Daewoo Matiz. 28-річна водійка Matiz загинула на місці. Її двоє дітей (1 і 6 років) отримали тяжкі травми та опинилися у реанімації. Також легко постраждала пасажирка Mazda. Водія позашляховика затримали.