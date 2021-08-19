Чоловік зробив на нозі татуювання з обличчям Зеленського

Мережею гуляє фото, на якому видно досить непересічне татуювання. Чоловік на гомілці лівої ноги набив портрет Володимира Зеленського.

Поширив відповідний колаж користувач Ігор Тихолаз. Як зазначив чоловік у коментарях, знайшов фото у мережі.

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Зазначається, що чоловіка із портретом Зеленського на нозі помітили у Києві. Достеменно невідомо, де саме його побачили і кому належить це тату.



Тату із Зеленським на нозі / Фото з фейсбуку Ігоря Тихолаза

Тату з Зеленським викликало у мережі бурю емоцій. Люди залишають багато коментарів. Пропонуємо переглянути найяскравіші:

"Не розумію – як могла татуха сповзти вниз на пів метра???"

"Так он яка вона 73%-хвороба"

"У мене нема слів... Оце фанати!... Треба запропонувати печатки з фейсом зеленого кольору, та – на лоба! Усім шануючим!"

"Ну хтось же назвав сина Євромайданом, наприклад"

"Нічого ви не розумієте! Уявіть, де вона опиниться, якщо він сяде навшпиньки".

Не знаємо, як сам Зеленський, але ця тату точно залишиться на другий термін,

– іронізують у телеграм-каналі Perepichka News.

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