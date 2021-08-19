Чоловік зробив на нозі татуювання з обличчям Зеленського
Джерело:фейсбук Ігоря Тихолаза
Мережею гуляє фото, на якому видно досить непересічне татуювання. Чоловік на гомілці лівої ноги набив портрет Володимира Зеленського.
Поширив відповідний колаж користувач Ігор Тихолаз. Як зазначив чоловік у коментарях, знайшов фото у мережі.
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Зазначається, що чоловіка із портретом Зеленського на нозі помітили у Києві. Достеменно невідомо, де саме його побачили і кому належить це тату.
Тату із Зеленським на нозі / Фото з фейсбуку Ігоря Тихолаза
Тату з Зеленським викликало у мережі бурю емоцій. Люди залишають багато коментарів. Пропонуємо переглянути найяскравіші:
- "Не розумію – як могла татуха сповзти вниз на пів метра???"
- "Так он яка вона 73%-хвороба"
- "У мене нема слів... Оце фанати!... Треба запропонувати печатки з фейсом зеленого кольору, та – на лоба! Усім шануючим!"
- "Ну хтось же назвав сина Євромайданом, наприклад"
- "Нічого ви не розумієте! Уявіть, де вона опиниться, якщо він сяде навшпиньки".
Не знаємо, як сам Зеленський, але ця тату точно залишиться на другий термін,
– іронізують у телеграм-каналі Perepichka News.
Тату з політиками: схожі випадки
- Один із найгучніших – це тату із мером Харкова Геннадієм Кернесом. Декілька хлопців зробили собі такі на згадку, коли політик помер.
- Так один блогер набив портет Кернеса з булавою у руці на тлі контуру Харківщини.
- Інших хлопець набив над бровою вислів "Кернес – жив". Він оскандалився у мережі, проходив із ним пів року, а згодом вирішив вивести за допомогою лазера.
- Скандальне тату має український артист балету Сергій Полунін. Він неодноразово висловлював підтримку і любов Володимиру Путіну. На його грудях є тату із великим портретом Путіна. Танцівник розповів, що набив його у циганському таборі.