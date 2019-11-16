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      Чоловік у куртці Russia за українську мову накинувся на жінку в Кривому Розі

      12 Читать новость на русском
      У Кривому Розі чоловік у куртці з написом Russia принизив жінку за українську мову / Фейсбук Світлани Данилової

      У Кривому Розі поблизу Кресівського водосховища чоловік кавказької зовнішності та курці з написом Russia принизив і образив молоду жінку. А все тому, що та спілкувалася українською.

      Про інцидент повідомила користувачка Світлана Данилова у своєму фейсбуці.

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      То ми ще в Україні живемо, чи "отето русское" чмо вже може безкарно розгулювати містом з куркою-мутантом і прапором держави-агресора на шкурі, геть не ховаючись, погрожувати щирим патріотам України та називати нас гнидами? 
      – підкреслила вона.

      Водночас жінка наголосила, все йде до того, що "русский мир" дістався Кривого Рогу та "вже нахабніє".

      Зауважимо, що чоловік був не сам, а з подругою, проте та ніяк не реагувала на ситуацію.

      Нещодавно на Дніпропетровщині ще одного шанувальника "русского мира" затримали співробітники СБУ. Цей чоловік називав себе прихильником "російського козацтва", РПЦ, монархізму та агітував за відділення області від України.

      Цікаво, що він працював таксистом і обвішав власне авто проросійської символікою. А свої ворожі ідеї пропагував клієнтам.

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      сьогодні
      6008
      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Україна – Росія Російська пропаганда Новини Кривого Рогу Скандал
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