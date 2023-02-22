СБУ викрила жителя Вінниччини, який вербував у ПВК "Вагнера" українських тюремників

Силовики заарештували чоловіка, який вербував колишніх ув'язнених вступати у лави приватної військової "елітної" компанії "Вагнера". Йому загрожує позбавлення волі за статтею про державну зраду.

Про викриття та оголошення підозри вінниччанину, який працював на ворога, Служба Безпеки повідомила в середу, 22 лютого. Також було заблоковано канал, який спеціалізувався на "рекрутингу" колишніх в'язнів до лав російської ПВК "Вагнера".

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Затриманий пропонував нагороду за вступ у батальйон "Вагнера"

Відомо, що за вступ до російської ПВК і участь у бойових діях проти ЗСУ зловмисник пропонував грошову винагороду у розмірі від 2 до 4 тисяч доларів на місяць.

За даними слідства, агентом росіян виявився місцевий рецидивіст, який 15 років провів за ґратами за розбій та групове зґвалтування,

– написали в пресслужбі СБУ.

Водночас там констатували, що саме через зв'язки вінниччанина у кримінальному середовищі, зокрема Росії, на нього вийшов представник угруповання "Вагнера", який запропонував йому співпрацю.

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Зауважимо, що під час обшуку маєтку зловмисника правоохоронці виявили мобільні телефони та техніку, на яких є його листування з "вагнерівцем".

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Наразі триває досудове розслідування за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. У ній йдеться про вчинення державної зради в умовах воєнного стану. Якщо провину чоловіка доведуть, йому загрожує повернення у в'язницю.

В Офісі Генерального прокурора також написали, що серед тих, хто погодився вступити у лави "Вагнера", був вінничанин, який раніше відбував ув'язнення разом із затриманим вербувальником.

Підозра священнослужителю на Черкащині

Згадаємо, що не так давно на Черкащині СБУ повідомила про підозру керівникові єпархії УПЦ Московського патріархату. Відомо, що митрополит поширював заклики, що порушують рівноправність громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності та переконань. Йому загрожує штраф або обмеженням волі на термін до п'яти років, або до трьох років в'язниці.