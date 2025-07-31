Російські військові в ніч на 31 липня завдали ракетного удару по дев'ятиповерхівці у Святошинському районі Києві. На першому поверсі зруйнованого будинку затиснуло чоловіка.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка.

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Атака на Київ 31 липня: чоловіка затиснуло у зруйнованому будинку

Міністр розповів, що на першому поверсі зруйнованого терористами будинку затиснутий чоловік у бетонному склепі. Клименко припустив, що, скоріш за все, це кухонне приміщення.

Дуже ювелірна робота наших рятувальників. Треба вирізати в цьому бетонному просторі тунель. Голову на цей момент уже звільнили. З ним спілкуються,

– заявив Клименко.

Також додав, що чоловікові можуть передавати воду. Скільки часу займе порятунок, – поки невідомо. Глава МВС припустив, можливо, "пів години, а можливо півтори".

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Рятувальники намагаються деблокувати чоловіка з-під завалів багатоповерхівки: дивіться відео

Суспільне повідомило, що, за попередньою інформацією, чоловік перебував у кімнаті, яку повністю засипало. Зараз постраждалого вирізають через стіну сусідньої квартири.

О 08:56 журналісти написали, що рятувальники вже деблокували верхню частину тіла. З чоловіком постійно підтримують зв'язок.