Чоловіка у крові виявили в одному із під'їздів у Києві: згодом він помер

Увечері 16 березня у Києві на вулиці Турівській, яка розташовується на Подолі, в під’їзді одного із житлових будинків було виявлено чоловіка, який мав явні ознаки насильства. На жаль, дорогою до лікарні він помер.

Про це повідомляє спільнота "Київ оперативний" на своїй сторінці у Facebook.

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Зазначається, що чоловік, коли його знайшли, був весь у крові та з побитою головою, відтак на місце викликали "швидку допомогу".

"Дорогою до лікарні чоловік помер. Сусіди повідомляють, що зранку вже бачили його. Наразі на місці проводяться невідкладні слідчі дії. З‘ясовуються всі обставини події", – додають журналісти.

До слова, ресурс також опублікував відповідні фото та відео – на одному із кадрів можна побачити ніж.

На Подолі було виявлено чоловіка із ознаками насильства: відео