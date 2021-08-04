Чоловіку, що захопив уряд, загрожує до 15 років в'язниці, – МВС

Проти чоловіка, який увірвався в будівлю Кабінету Міністрів України, порушили кримінальну справу за 4 статтями. Найважча з них – захоплення заручників. Тепер ветерану АТО загрожує 15 років ув'язнення.

Поліція відкриє кримінальну справу проти зловмисника. Він був учасником АТО на Донбасі. Про це розповів голова Національної поліції Ігор Клименко на брифінгу біля Кабміну.

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Деталі розслідування

За попередніми, даними мотив злочину чоловіка ще не встановлено.

Кримінальне провадження буде відкрито за 4 статтями. Одна з них найважча – 147 ККУ (захоплення заручників) – до 15 років. Це дуже серйозна справа. Більше того – ніхто в цій країні не має права порушувати закон, брати заручників та погрожувати зброєю чи боєприпасами,

– заявив Клименко.

За його словами, у зловмисника була бойова граната. Її використання могло серйозно пошкодити будівлю Кабміну та травмувати тих, хто в ній перебував.

Що відомо про заручників

Заручниками злочинця стали два працівники управління державної служби охорони і працівник Кабінету Міністрів, які намагалися вести з ним переговори.

Зараз триває слідство для з'ясування усіх обставин злочину.

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