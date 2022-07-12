Причина може бути банальною, – Дух припустив, чому Ахметов виходить з медіабізнесу

Рінат Ахметов заявив про вихід зі свого медіабізнесу через створення реєстру олігархів в Україні. Однак причина може бути значно банальніша.

Про це 24 каналу розповів експерт з політичних та стратегічних комунікацій Ярема Дух. За його словами, пояснення Ахметова виглядає спробою знайти гарне та логічне пояснення щодо виходу з цього бізнесу.

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Справжня причина може бути значно простішою

Ярема Дух наголошує, що закон про олігархів підписали вже кілька місяців тому. І складно уявити, що Ахметов, який керує величезними підприємствами, так довго ухвалював відповідне рішення. Також не віриться, що він зробив це похапцем.

На думку експерта, Ахметов міг вийти зі свого медіабізнесу через значно банальнішу причину – оптимізація фінансів.

Мені це виглядає, як спроба знайти гарне логічне пояснення, але думаю, що причина може виявитися значно банальнішою та прозаїчнішою. Я гадаю, що це все через фінансове питання,

– зазначив Ярема Дух.

Він визнає, що інколи складно повірити у найпростіші пояснення. Однак варто нагадати, що медіабізнес – це зовсім недешеве задоволення. І можна припустити, що "Медіа група Україна" не була прибутковою або комерційно вигідною.

Саме тому на весь цей проєкт потрібні великі гроші. Цілком ймовірно, що Ахметов вирішив більше не витрачати великі гроші на власний медіабізнес.

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Нагадаємо, 11 липня Рінат Ахметов заявив про вихід із власного медіабізнесу "Медіа група Україна" через реєстр олігархів, який створюють в Україні. Він віддав усі ліцензії на користь держави.

Представниця Наглядової ради Фонду Ріната Ахметова Наталія Ємченко наголосила, що олігарх не передав державі свої медіа. А лише ліцензії на мовлення.

Додамо, до "Медіа групи Україна" входить низка популярних телеканалів та інших ЗМІ і платформ. Серед них: