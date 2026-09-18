Це показує, наскільки глибоко в американській адміністрації все погано та в якому відчаї вони перебувають. Детальніше читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

Корупція у вихідний день не рахується?

Американському суспільству зараз зовсім не до сміху, адже ця історія їх зачепила. Проте аргументація представників влади просто вражає. За логікою захисників, якщо син президента прийняв подарунок у вихідний день, то в цьому нібито немає нічого протизаконного.

Це нагадує ситуацію з дотриманням релігійних постів, коли дехто їсть лише після заходу сонця, бо "вищі сили в цей час не бачать". Виходить, якщо ти вчиняєш корупційні дії після завершення робочих годин або у вихідні, то це вже вважається нормальним.

За такою логікою наші можновладці можуть подивитися на "світоч демократії" й сказати: "А що, так можна було?" Виходить, можна мутити схеми в позаробочий час, і жодне антикорупційне бюро до тебе не прикопається, бо американці ж так кажуть.

Прізвище "Кремльов" і деградація інституцій

Навіть якщо відштовхуватися від того, що у цього олігарха прізвище Кремльов – це ж прям максимальна "клюква". Наче в американських фільмах 1980 років про карикатурних злих росіян з вигаданими прізвищами на кшталт "Сергей Злодеєв". Але генпрокурор США робить вигляд, що не розуміє, про що йдеться.

Це яскравий приклад того, що інституція генерального прокурора занепала не лише в нас, а й у Сполучених Штатах. Коли посада є виключно квотою президента, генпрокурор перетворюється на захисника інтересів глави держави. У США немає відбору на конкурсній основі, і, здається, настав час змінювати цю тенденцію.

Стерильне суспільство та мовчання Америки

Найбільше дивує реакція самого американського суспільства. В Україні йде повномасштабна війна за виживання, але наше суспільство все одно уважно стежить за діями можновладців і реагує на їхні помилки. У Штатах немає війни на їхній території, але там панує глуха тиша.

Президент творить відверту дичину: намагається підкупити виборців, замішаний у файлах Епштейна, а його сина купують російські олігархи. І у відповідь – нічого. Американське громадянське суспільство просто розчинилося.

Усі ті радикальні діячі, під яких будували цілу "воук-культуру", виявилися безсилими. Коли потрібно взяти на себе відповідальність та захистити власну країну, з'ясовується, що вони здатні лише виступати за "вільний пластилін". А коли Америку розкрадають по цеглинах зсередини, всі мовчать. Це багато що говорить про реальний стан речей у США.