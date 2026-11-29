Сили оборони України систематичними ударами по тилових складах і бензовозах знекровлюють забезпечення російської армії. Ветеран війни зазначив, що через дефіцит пального загарбники взимку ризикують просто замерзнути.

Про накопичувальний руйнівний ефект від ударів по ворожих складах забезпечення в ефірі 24 Каналу розповів майор у відставці Олексій Гетьман. За його словами, будь-який підрозділ на лінії фронту тримає недоторканий резерв їжі, пального та боєприпасів, проте без регулярного підвезення він неминуче вичерпується.

Чим загрожує окупантам паливний голод

Експерт зазначив, що забезпечення передової можна порівняти із грошовою заначкою, яка швидко закінчується за відсутності нових надходжень. Без паливно-мастильних матеріалів ворожі позиції втратять здатність повноцінно функціонувати.

Це як ничка: якщо отримали гроші та сховали, але виплат довго немає, то вона швидко закінчується. Без підвезення паливно-мастильних матеріалів у них виникнуть серйозні проблеми. На лінії зіткнення все функціонує виключно на генераторах, адже розетку там знайти неможливо. Без пального замовкнуть радіолокаційні станції, стане техніка, а взимку окупанти просто замерзнуть, бо не матимуть навіть чим зігрітися,

– зазначив Олексій Гетьман.

Він також нагадав, що наслідки паливного дефіциту вже фіксують в окупованому Криму. Там російські загарбники вдалися до фактичної розверстки, конфіскуючи каністри з бензином у місцевих жителів.

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Чому Росія безсила проти контрударів ЗСУ

Окремо майор у відставці прокоментував розмови в російських пропагандистських студіях, де гості вимагають від командування діяти на випередження операцій по типу "Вівальді". На його переконання, окупанти не мають жодних шансів заздалегідь дізнатися про плани українського командування.

Для того, щоб зіграти на випередження, треба володіти інформацією про плани. Проте про підготовку наших контрударів знає надзвичайно вузьке коло осіб. Зокрема, під час підготовки операції "Вівальді" доповідали безпосередньо Олександру Сирському та Михайлу Драпатому. Навіть учасники операції дізналися про кінцеве завдання вже після початку дій. Тож заяви російських полковників – це радше спроба заспокоїти розлюченого Соловйова, ніж реальний військовий план,

– підсумував ветеран.

Раніше експерти зазначали, що систематичне знищення парків ємностей і станцій призведе до того, що окупанти відчують відчутний дефіцит нафтопродуктів вже найближчим часом.