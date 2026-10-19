"Немає сенсу братись за те, у що ти не віриш": Білецький про відмову очолити Сухопутні війська

Командувач угруповання військ "Центр" Андрій Білецький підтвердив, що йому пропонували очолити Сухопутні війська ЗСУ. Однак він відмовився від цієї посади.

Про це він розповів під час пресконференції 19 жовтня.

Чому Білецький відмовився очолити Сухопутні війська?

За його словами, йшлося про призначення з метою реформування цього виду військ.

Так, мені справді пропонували командувати Сухопутними військами для реформації. Я вірю, що можна реформувати бойову підготовку, але у мене є сумніви, що на п'ятому році війни можна покращити мобілізацію: можна позбавитись ексцесів, але замінити мобілізацію неможливо. А це головне завдання для Сухопутки. Немає сенсу братись за те, у що ти не віриш, що ти не можеш по-справжньому поліпшити,

– пояснив Білецький.

Він також зазначив, що вважає посаду командувача Сухопутних військ однією з найскладніших у ЗСУ.

Я безумовно ні нинішньому командувачеві, ні попередньому не заздрю і бажаю хороших результатів. Чим можу, тим буду старатися і стараюся допомагати, але себе там не бачу,

– сказав Білецький.

Нагадаємо, українські захисники під час операції "Вівальді" зірвали плани російської армії обійти Донецьку область через Добропілля та Барвінкове. Після розгрому окупанти відмовилися від цього задуму, а 144-та дивізія 20-ї армії Росії фактично припинила існування як організована військова сила. Білецький розповів про результати операції.