Чому тепер із Білорусі не злітають літаки та дрони: пояснення Наєва

Наразі практично не фіксують зльотів російської авіації та дронів з території Білорусі, бо країна обмежила військову співпрацю з Росією.

Про це повідомив командувач Об'єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв. Він зазначив, що Україна відстежує заяви Генштабу Білорусь та відзначає деяку зміну в риториці.

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Не літають тому, що після невдалого вторгнення армії Росії з території Білорусі, наступних невдач на нашому Сході та Півдні керівництво Білорусі обмежило свою співпрацю з Росією до постачання озброєння, боєприпасів, а також надання полігонів для підготовки мобілізованих,

– сказав Наєв.

Наєв додав, що зміна риторики офіційної Білорусі пов'язана з відсутністю успіхів Росії у війні з Україною та з відповідною консолідацією західного світу.

Росія все ще тримає свою авіацію в Білорусі

При цьому наразі на території Білорусі все ще залишається 13 літаків:

8 одиниць Су-34

3 одиниці Су-30СМ

2 одиниці Су-24МР

А також 12 гелікоптерів Мі-8, Мі-24, Мі-28Н повітряно-космічних сил Росії.

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