Чауса викрали, а брат скандального судді Вовка в СІЗО: останні новини, що налякали судову еліту

Україну сколихнули 2 резонансні новини зі судової влади. Це – викрадення судді Миколи Чауса просто на вулиці в столиці Молдови та затримання Юрія Зонтова, брата голови Окружного адмінсуду міста Києва Павла Вовка.

Якими рішеннями відомий Чаус, як йому вдалось втекти до Молдови та чи притягнуть до відповідальності брата найодіознішого судді країни – читайте далі.

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Що відомо про Миколу Чауса

Микола Чаус – один з найяскравіших прикладів корупції в судах. Він потрапив в об'єктив громадськості під час Революції гідності. На посаді судді Дніпровського райсуду Києва Чаус ухвалював рішення щодо активістів Автомайдану, позбавляючи їх права користування авто через участь в автопробігу до Межигір'я.



Микола Чаус / Фото "Радіо Свободи"

Обурливе рішення щодо активіста Автомайдану

Одне з найскандальніших рішень стосувалося пенсіонера Костянтина Вельтищева. Суддя визнав його винним у порушенні правил дорожнього руху та позбавив водійських прав під час автопробігу аж на 6 місяців. І це попри те, що свідки та камери стеження в гаражному кооперативі показали, що під час акції автівка Вельтищева простояла в гаражі весь день.

У 2015 році Тимчасова спеціальна комісія дійшла висновку, що Чаус порушив права "автомайданівців" і має бути звільнений. Такої ж думки була дисциплінарна секція ВРП.

Справа Корбана та Іванющенка в руках Чауса

Саме в цей час йому потрапляє справа Корбана. Він ухвалив рішення, які задовольняли тодішню владу і після цього Вища рада правосуддя вирішує залишити суддю на посаді. Мовляв, так, засудив невинного, але лише один раз, тому прощаємо.

Тож Чаус продовжив вершити кривосуддя. У 2016 році він зняв з розшуку і заборонив проводити слідчі дії проти кримінального авторитета Юрія Іванющенка. Завдяки рішенню судді мільярдер зумів покинути Україну та виїхав на свою віллу в Монако.

Закопані банки з грішми

Але всеукраїнську славу Чаус здобув у серпні 2016 році через банки з грішми, які закопав на власному подвір'ї. Детективи НАБУ знайшли в них аж 150 000 доларів США. За версією слідства, ці гроші Чаус отримав як хабар за ухвалення потрібного рішення в кримінальному провадженні щодо торгівлі наркотиками.

Чаус підозрював, що ним займається НАБУ, і вимагав збільшити хабар зі 100 тисяч доларів до 150 тисяч доларів. Попри те, що суддю спіймали на хабарі, а Верховна Рада дала дозвіл на затримання та арешт, заарештувати його не змогли.

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Втеча Чауса з України

Чаус незаконно покинув країну, через що ДБР зареєструвало кримінальне провадження щодо організації можливого незаконного вивезення судді групою осіб через державний кордон України до Молдови. 11 листопада Інтерпол оголосив Чауса в міжнародний розшук.

Спочатку детективи підозрювали, що він втік до Криму. Пізніше стало відомо, що Чаус попросив політичного притулку в Молдові. Якраз зараз там розв'язувалось питання щодо цього і шансів його отримати у нього не було. Після цього Чауса чекала екстрадиція до України та суд.

Викрадення екссудді

Але 3 квітня невідомі викрали Чауса. У медіа вже з'явилося безліч підозр щодо можливих замовників такого викрадення, зокрема й українських політиків. Адже після повернення в Україну Чаус міг би дати свідчення щодо багатьох із них.

Чи дізнаємось ми правду про викрадення Чауса – покаже час. А поки можемо констатувати, що Чаус давно був би на лаві підсудних, а можливо й у в'язниці, якби його вчасно взяли під варту. Чаус втік за кордон, а чимало його колег досі сидять в українських судах у мантіях та допомагають тікати іншим підозрюваним у злочинах.

Як суддя Світлана Волкова рятує "беркутівців"

Наприклад, суддя Печерського районного суду Світлана Волкова у вересні 2014 року скасувала тримання під вартою та обрала нічний домашній арешт Дмитру Садовнику – ексзаступнику командира роти "Беркут", обвинуваченого у вбивстві 39 учасників Майдану.

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Надалі судді Апеляційного суду затягували з переглядом рішення – відкладали засідання 4 рази через нібито хворобу "беркутівця". За неофіційною інформацією, Садовник зараз перебуває в окупованому Криму. Раніше Офіс генпрокурора повідомляв, що він отримав російське громадянство.

У грудні 2019 року судді Київського апеляційного суду Васильєва, Габрієль та Орел змінили запобіжний захід іще трьом "беркутівцям", обвинуваченим у смерті 49 осіб, з утримання під вартою на особисте зобов‘язання. Ці "беркутівці" були включені у список на обмін з Російською Федерацією та в результаті опинились в Росії.

Колективну преміюми хочемо вручити суддям, які допомагають злочинцям втікати за межі України та уникати правосуддя. Зокрема й судді Миколі Чаусу, який і сам втік з України після того, як був спійманий на хабарі.

Ці судді своїми рішеннями та бездіяльністю підривають довіру до судів та авторитет судової влади. Вони не гідні суддівської мантії.

Чим відзначився брат Вовка

"Премієюми хочемо відзначити слідчого суддю ВАКСу Віктора Ногачевського, який обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою братові Павла Вовка – Юрію Зонтову.

Детективи НАБУ затримали Зонтова та ще одного адвоката Юрія Донця на отриманні хабаря в 100 тисяч доларів США. За інформацією слідства, ці кошти були призначені саме для Павла Вовка.



Хабар, який намагався отримати брат судді Вовка / Фото НАБУ

У суді детективи також зачитали листування адвокатів між собою та із замовниками, в яких пояснюється, скільки коштів Вовк бере собі, а скільки залишається іншим суддями ОАСКу. 9 квітня слідчий суддя Віктор Ногачевський ухвалив рішення про тримання під вартою обох адвокатів до 4 червня. Пізніше цей термін можна буде продовжити.

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Застава для адвоката Донця була визначена суддею на рівні майже 3 мільйонів гривень. Проте, заставу за адвоката внесли того ж дня. Для Зонтова вона значно вища – 35 мільйонів гривень.

Якщо Павло Вовк чи хтось із друзів Зонтова внесе таку заставу, підозрюваний буде змушений:

носити електронний браслет;

здати закордонні паспорти;

не спілкуватися з Донцем, Вовком, та суддею ОАСК Балась, яка ймовірно і мала ухвалити рішення за хабар.

Також 12 квітня суддя Ногачевський наклав арешт на майно Зонтова – автомобіль Infiniti QX70, земельну ділянку в Гатному Київської області та недобудований на ній житловий будинок, а також дві квартири та нежитлові приміщення на Печерську.



Віктор Ногачевський / Фото Судової влади України

Інші гідні рішення судді Ногачевського

Віктор Ногачевський уже отримував нагороду "Честь тижня" за об'єктивний та неупереджений розгляд справ.

У 2020 році він був членом колегії суддів Антикорсуду, яка оперативно розглянула справу про притягнення до кримінальної відповідальності судді Малиновського районного суду Одеси Анатолія Целуха. Ц елуха визнали винним у вимаганні та отриманні хабаря , призначили йому 7 років позбавлення волі та позбавили права обіймати посади в держорганах протягом 3 років.

, призначили йому 7 років позбавлення волі та позбавили права обіймати посади в держорганах протягом 3 років. У березні 2020 року Ногачевський був у колегії, яка розглядала кримінальну справу судді Жовтневого районного суду Дніпра Вадима Галічого. Останнього впіймали на вимаганні хабаря в 10 тисяч доларів. Колегія суддів засудила його до 3 років та 6 місяців позбавлення волі.

Лауреатів премії та антипремії визначає громадська організація "Фундація DEJURE", яка моніторить перебіг судової реформи й добивається очищення суддівських лав.