Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю для канадського видання The Globe and Mail розповів про важливість співпраці України з Канадою. Глава держави розповів про економічну, політичну й туристичну співпрацю, а також про спільні проблеми.

Володимира Зеленського цитує Офіс Президента України.

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Політична співпраця України й Канади

Тут український президент виділив вибори непостійних членів Ради безпеки ООН на 2021 – 2022 роки. Мовляв, усі країни, що брали в них участь, а зокрема й Канада, є партнерами України. Він запевнив, що Україна всіляко підтримувала Канаду на шляху до Радбезу.

Я розумію, що Канада дуже хотіла в Раду Безпеки ООН, а я, як у нас кажуть, тримав кулаки. Цього не сталося, але я думаю, що і для Канади, і для нас це дуже важливо. Ми віримо в успіх Канади,

– заявив Володимир Зеленський.

Він висловив сподівання, що наступного разу в такій ситуації Канада вийде переможцем. Мовляв, усе, що важливо для Канади, важливо й для України.

Що відомо про Радбез ООН?

Це постійний орган в ООН, представлений 15 членами. З них 5 постійні члени Радбезу – США, Велика Британія, Франція, Китай і Росія. Ще 10 постійно переобираються за географічним принципом – 5 на рік, а 5 на два роки.



Канада була непостійним членом Радбезу 12 разів, а Україна за часів незалежності всього двічі. Востаннє у 2016 – 2017 роках.

Економічна співпраця

Володимир Зеленський наголосив, що економічні відносини між Україною й Канадою розвиваються в реальних кроках, а не на словах.

Зокрема, це стосується розв'язання проблем канадської компанії Black Iron, яка хотіла інвестувати в гірничо-збагачувальний комбінат у Кривому Розі.

Я це дуже добре знаю, адже сам з Кривого Рогу й інвестиція саме в моє рідне місто. Ця проблема "зависла" протягом 10 років, але це такий великий інвестор. Розмір інвестиції – 1,1 мільярда доларів США. Вони не могли зайти в Україну,

– підкреслив український президент.

Він запевнив, що зараз це питання практично вирішене. Такого роду співпрацю він вважає важливою для усіх – і для Канади, і для України, і для приватної компанії.

Спрощення візового режиму

Володимир Зеленський вважає, що лібералізація візового режиму з Канадою була б для України важливим кроком з посилення відносин між двома країнами.

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"Наші люди мають відчувати себе однаково вільно, просто, відкрито – як канадці в Україні, так і українці в Канаді. Тому ми говоримо про лібералізацію", – підкреслив Президент України.

Він також вислов переконання, що прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо підтримує цей напрям. Тож вже нині є бажання крок за кроком наблизити цей момент.

В України й Канади спільні навіть біди

Також Володимир Зеленський зазначив, що Україну й Канаду об'єднала велика трагедія – збиття літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" в Тегерані, яке сталося в січні 2020 року.

Об'єднують різні речі в житті. На жаль, і трагедії. Тоді ми спільно працювали з Джастіном, у нас було багато спілкування, і ми змогли разом з американськими партнерами дотиснути, щоб Іран визнав, що вони винні в цій трагедії, і зараз триває розслідування,

– резюмував глава держави.



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