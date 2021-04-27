Чому з ефірів українських радіостанцій зникають популярні пісні

В українському шоубізнесі виникла парадоксальна ситуація, коли через невизначеність, спричинену бездіяльністю влади, порушуються авторські права музичних виконавців. Криза, що виникла буквально на рівному місці, ризикує привести до того, що з ефірів українських радіостанцій зникнуть популярні хіти.

На загрозливу ситуацію, що склалася в останні роки на вітчизняному радійному ринку, звернули увагу в міжгалузевому об'єднанні "Радіокомітет", до якого входять найбільші радіохолдинги України та мережеві рекламні агентства.

"Радіокомітет" занепокоєний поглибленням кризи на ринку управління авторськими та суміжними правами, яка призводить до руйнування традиційно партнерських відносин між музикантами та радіостанціями, та змушує останніх виключати зі свої ефірів популярні пісні.

Читайте також Медіа без вибору: польські ЗМІ протестують через новий податок на рекламу і зупинили роботу

На жаль, вже понад три роки не виконуються норми Закону України "Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав", що мали врегулювати сферу виплати авторської винагороди та цивілізовано унормувати відносини між правовласниками та користувачами. Відповідно до закону, в кожній сфері використання мала бути обрана одна акредитована організація, до якої користувачі повинні були б сплачувати винагороду, згідно з визначеними в межах переговорів тарифами. Проте вже третій рік держава в особі Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України не в змозі визначити організацію, до якої телекомпанії та радіостанції платили б винагороду авторам музики. Через численні порушення порядку формування комісії з акредитації та неналежну організацію її роботи конкурсний відбір досі не завершений.

Як наслідок – визначений законом порядок виплат винагороди для мовників заблокований.

В цій ситуації радіостанції, як відповідальні користувачі об'єктів авторського права та суміжних прав, самостійно здійснюють пошук правовласників численних творів та укладають із ними договори, хоча це і суперечить правовій природі Закону України "Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав".

Водночас вкрай складною ситуацією намагаються зловживати окремі компанії-посередники, які представляють в Україні міжнародних музичних видавців. Замість пошуку цивілізованого рішення на партнерських засадах, вони в судовому порядку хочуть стягнути з мовників виплати, які значно перевищують ринкову вартість використання авторських прав.

Так, приватне підприємство "Світова музика", що представляє в Україні Sony Music, наразі ініціювало 78 судових справ проти різних користувачів, в тому числі проти 4 радіостанцій групи "ТАВР Медіа" та 2 радіостанцій UMH group. За цими позовами "Світова музика" намагається стягнути сотні тисяч гривень за використання кількох пісень зі свого каталогу. До жодної з радіостанцій, проти якої позивається, представник Sony Music з пропозицією укласти договір не звертався.

Важливо У деяких селах та містах на Херсонщині працює лише російське телебачення

Натомість необґрунтовано висока ціна використання музичних творів, на яку претендує "Світова музика", змушує радіостанції видаляти пісні авторів та виконавців, яких представляє ця компанія, з ротації. 23 твори таких відомих музикантів, як Пол Маккартні, Ріта Ора та Гвен Стефані, вже вимушено виключені з ефірів радіостанцій, що входять до групи "ТАВР Медіа".

Якщо ситуація не зміниться, все більше іноземних та українських виконавців будуть позбавлені можливості представляти свої твори українським слухачам.