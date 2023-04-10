Важливий не тип літака, а покоління, – Ігнат пояснив, чому F-16 – найкращий варіант для України

Україна хоче отримати саме літаки F-16, щоб швидко й ефективно протистояти російським окупантам у небі. На інші придатні літаки доведеться надто довго чекати.

Про це в ефірі національного телемарафону заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, повідомляє 24 Канал.

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Чому F-16 – найкращий варіант для України

За словами Ігната, зараз є дуже багато розмов про різні літаки – і Typhoon, і Mirage 2000. Проте треба дивитися, якого покоління ці літаки.

Треба розуміти, що нам потрібно завоювати перевагу у повітрі, і щоб наша авіаційна техніка принаймні не поступалась російським літакам. Зараз дуже відчутна різниця і в кількості, і в технологіях. Противник володіє літаками Су-30 і Су-35, які серйозно модернізовані,

– пояснив речник Повітряних сил.

За його словами, у повітряному протистоянні один до одного в радянської техніки, яка є в нас на озброєнні, взагалі немає шансів.

"Це на початку війни льотчики витворяли чудеса просто, йшли в лоб в атаку, виходили з різних ситуацій, вивчаючи рельєф місцевості. Заганяли противника під дію нашої ППО", – зауважив Ігнат.

Він додав, що Силам оборони важлива авіаційна платформа, а не тип літака. Це можуть бути різні типи винищувачів, але вони мають бути покоління 4+. Вони повинні мати весь спектр озброєння, яке використовують країни НАТО, зокрема:

ракети типу "Повітря-повітря", "Повітря-поверхня",

крилаті ракети,

протикорабельні засоби,

керовані авіаційні бомби тощо.

"Там дуже великий спектр. Мати потужні радари. Це основні характеристики, яким мають відповідати сучасні західні винищувачі", – розповів військовий.

F-16 – найпоширеніший літак у світі. Їх є 4,5 тисячі. Такі винищувачі мають на озброєнні 25 країн. Тому це найімовірніший варіант на надання Україні. Будь-які інші літаки, про які мовилося раніше, доведеться чекати дуже довго, тоді як ЗСУ потрібна авіація якнайшвидше.

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Для навчання набрали досвідчених пілотів

Речник повітряних сил нещодавно розповів, що для навчання у США обрали досвідчених пілотів, яких перевіряли на те, наскільки швидко вони зможуть опанувати сучасні багатоцільові літаки F-16.

За першими оцінками цього тестування можна зробити висновок, що знадобиться менше часу, ніж раніше було заявлено,

– наголосив Ігнат.

За його словами, американське командування оцінило високу підготовку українців. Не секрет, що наші пілоти можуть використовувати й інші види західного озброєння, які будуть доступні Україні в майбутньому.