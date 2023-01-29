Переконав Путіна у можливості "гіпернаступу": NYT про те, як Герасимов зумів замінити Суровікіна

Видання New York Times проаналізувало, чому російський диктатор Владімір Путін вирішив змінити командувача війни в Україні генерала Сєргєя Суровікіна на голову генштабу Валєрія Герасимова.

За інформацією видання, Герасимов переконав Путіна, що його попередник був надто пасивним.

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Чи змінилося щось після кадрових рішень

Журналісти NYT зазначають, що посилена стратегія генерала Герасимова – це те, що призвело до проблем Росії, і Москва все ще не має військ, боєприпасів чи обладнання, які, за словами військових, потрібні їй для масового наступу.

Відтоді, як Герасимов змінив Суровікіна, який перебував на цій посаді лише три місяці, російське військове керівництво зосередилося на тактичних питаннях, наприклад, чи повинні війська пересуватися на цивільних транспортних засобах і небезпеці використання ними мобільних телефонів, кажуть західні чиновники.

Але хоча ці питання, безумовно, турбують військовослужбовців, немає жодних доказів того, що російська армія почала вирішувати свої фундаментальні проблеми, як-от нестача боєприпасів і добре навчених військ.

Росії не вдалося досягти жодної поставленої цілі

У Вашингтоні зазначають, що кількість російських генералів, яких було звільнено або понижено в посадах протягом 11 місяців війни постійно збільшується – наразі це дев’ять осіб.

Аналітики зазначають, що російським військам не вдалося досягти поставлених цілей: захопити столицю Київ, президент Володимир Зеленський досі при владі, Україна має тісніші зв'язки із Заходом, ніж будь-коли, і попри ознаки деяких "тріщин", НАТО залишається єдиним.

Навіть більш обмежена мета Росії захоплення всього східного регіону Донбасу залишається недосяжною, зазначають у матеріалі.

Чому Путін звернувся до Герасимова

Аби залагодити цей безлад, Путін звернувся не до кого іншого, як до генерала Герасимова.

Вважалося, що протягом 10 років генерал Герасимов працював над модернізацією російських збройних сил як начальник генерального штабу збройних сил. Він вивчав нещасні випадки американців в Афганістані, Іраку, Сирії, колишній Югославії та Лівії, і прагнув включити ці знання в плани.

67-річний генерал Герасимов має протиріччя, характерні для високопоставлених російських керівників. На початку минулого року він сказав західним чиновникам, що Росія не має наміру вторгатися в Україну. Через кілька тижнів російські війська перетнули кордон.

Від Герасимова очікують успішного наступу навесні

Співрозмовники повідомили виданню, що Герасимов та міністр оборони Сєргєй Шойгу "напали" на позицію Суровікіна, який досяг успіху в обороні, і запропонували повернутися до "гіпернаступу" з потенційною початковою метою взяти Краматорськ.

Ця пропозиція збіглася з позицією Путіна, який, як і раніше, наполягає на тому, що Росія захопить Донбас і навіть Київ.

Тому на Заході зростають очікування, що "генерал Герасимов буде під величезним тиском, щоб провести успішний наступ цієї весни". Так кажуть американські військові чиновники та аналітики.

11 січня Сєргєя Суровікіна зняли з посади командувача об'єднаного угруповання військ в Україні. На цей пост призначили начальника Генштабу Росії Валерія Герасимова