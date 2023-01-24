Чистка триває: розвідка Британії пояснила, чому Герасимов звільняє "здібних" генералів

У російському керівництві знову виникли розбіжності. Новий командувач російськими військами в Україні Валєрій Герасимов звільнив одного із ключових оперативних російських командирів.

Про це йдеться у щоденному звіті Міноборони Британії. Зазначають, що генерал-полковник Міхаїл Теплінський, ймовірно, був звільнений з посади одного з ключових оперативних командувачів Росії в Україні.

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Чому Герасимов звільнив одного з ключових генералів

Як зазначає британська розвідка, Теплінський був офіцером, який відповідав за відносно успішне виведення російських військ із західних районів Дніпра в листопаді 2022 року. Тоді він отримав похвалу в Росії як здібний і прагматичний командир.

Однак зараз залишається не зрозумілим, чи зберігає Теплінський свої додаткові повноваження на посаді командувача повітряно-десантних військ Росії

У Міноборони Британії припускають, що його відставці сприяли дебати щодо завдань, які були поставлені перед ВДВ: їх часто використовували для утримання наземних позицій, що зазвичай мала б робити механізована піхота.

Звільнення Теплінського, ймовірно, є ще одним симптомом триваючих розбіжностей у вищому керівництві російської операції, оскільки генерал Валєрій Герасимов намагається нав'язати свій особистий авторитет у цій кампанії,

– йдеться у звіті британської розвідки.

Як зміниться тактика окупантів: пояснення розвідки

Українська розвідка вже відзначила деякі зміни у лавах окупантів. Заступник начальника ГУР МО Вадим Скібіцький розповів про почерк Герасимова, який робить ставку на десантників. Зокрема, українська розвідка бачить, як зараз переміщуються та куди перегруповуються підрозділи повітряно-десантних військ Росії.

Він зазначив, що в розвідці очікують, що після призначення Герасимова росіяни будуть більш активно застосовувати повітряно-десантні війська.

За словами Скібіцького, надалі будуть активні бойові дії у Луганській та Донецькій областях.