"Контракти на столі": чому очільник Пентагону зволікає з ракетами для Patriot

Міністр оборони США Піт Гегсет затримує схвалення партії ракет-перехоплювачів до систем Patriot для України. У Києві підозрюють навмисне блокування вже оплаченого союзниками озброєння для політичного тиску.

Про це пише Kyiv Independent з посиланням на українських чиновників та військових офіцерів.

На Україну намагаються тиснути

За словами співрозмовників, відповідні контракти на постачання перехоплювачів балістики тривалий час залишаються без підпису у Пентагоні. Це відбувається в умовах щоденних російських балістичних ударів по цивільній інфраструктурі, коли запас засобів протиповітряної вичерпується.

Гегсет має контракти на ракети Patriot на своєму столі. Він їх не підписує,

– підкреслив український чиновник на умовах анонімності.

Джерела видання пов'язують затримку з напруженістю між Києвом та адміністрацією Дональда Трампа через удари по російських нафтопереробних заводах. Президент США неодноразово критикував ці операції на тлі внутрішніх проблем з цінами на паливо.

Паралельно військові фіксують збої в роботі систем раннього попередження про балістичні ракети, які спираються на розвіддані США.

Окрім цього, перебої у сервісах Starshield та Starlink суттєво ускладнили використання дронів-перехоплювачів проти ворожих повітряних цілей.

Обсяги постачань та позиція союзників

Співрозмовники медіа не розкрили поточні українські запаси озброєння з міркувань безпеки, однак називають очікувану партію ракет "значною". Володимир Зеленський раніше зазначав, що США наразі передають Україні 12 ракет-перехоплювачів щомісяця.