Але що маємо по факту. Гривня, почавши 2026 рік на рівні 42,3 за долар дійшла до рівня у 43,1 – 43,2. Якщо закопатись у цифри, то це буде рух на 2%. Тобто насправді – ні про що. Про це пише Сергій Фурса, інформує 24 Канал.

Чому гривня слабшає на новорічні свята?

Але ми все одно чуємо про "історичний максимум" і "рекордне ослаблення гривні". І дійсно, гривня так мало не коштувала ніколи. Але було б дивно, якби гривня зростала під час війни. Для гривні це взагалі не характерно. Як і для будь-якої валюти країни, що розвивається. І, знов таки, це смішний рух у відсотках. Євро і долар на світовому валютному ринку такі рухи робить регулярно.

Але чому ми побачили цей рух? Точну відповідь вам могли б дати в Нацбанку. Але вони принципово мовчать. Це політика НБУ – не коментувати рух курсу. І це цілком природно.

Але, знов таки, чому? Перша і єдина логічна версія – ми маємо згадати про сезонність. У курсу гривні ще до повномасштабного вторгнення були сезонні коливання. Гривня посилювалась на весні, коли українські аграрії в межах посівної розпаковували свої торби з доларами і витрачали гривні.

Слабшала – восени, коли ті самі аграрії після збору врожаю наповнювали ті самі торби з доларами. Типова поведінка валюти аграрної наддержави, де люди люблять кеш і не люблять платити податки.

Гривня слабшала в перші тижні року (починаючи рух вниз іноді вже в останній тиждень року). І от ми знов побачили цей рух.

Що змушує гривню це робити? Чому гривня слабшає на новорічні свята? Вся справа в бюджеті. А саме – бюджет витрачає гроші як дурний в останні кілька тижнів року. Це і закриття всіх державних програм, і різного роду 13-ті зарплати бюджетникам.

Це призводить до потрапляння в обіг набагато більшої кількості гривні, ніж зазвичай. Ось і в грудні 2025 року бюджет витратив не 10 мільярдів доларів (як в середньому минулого року), а десь 20 мільярдів доларів. Тобто витратила держава на 10 мільярдів доларів більше. Ці гроші, в гривневому еквіваленті, на початку року почали тиснути на курс.

Так, курс зараз не ринковий. Це зрозуміло. Поки війна курс ринковим бути не може апріорі. Він повністю під контролем Нацбанку. Але НБУ намагається враховувати реальність у валютних коливаннях. Крім того, в кінці минулого року регулятор пообіцяв давати курсу валют більше свободи, збільшуючи амплітуду коливань. Тим більше інфляція продовжила знижуватись. Остання цифра – 8%. Свою роль жорстка політика НБУ вже зіграла.

Сезонний тиск чи наближення фінансової катастрофи: що насправді відбувається?

Отже. Це не "Орешнік". І не Дональд Трамп. І не відчуття, що наближається апокаліпсис. Це повернення до нормальності, коли є сезонність і коли курс може гуляти на кілька відсотків і це не означає нічого поганого.

Минулий рік курс почав на рівні 42,3 гривні за долар і закінчив на рівні 42,3. Це, до речі, дозволило людям, які купляли державні гривневі облігації (військові облігації) заробити за рік 16%. У доларах. Це супер висока дохідність і мало що зміниться цього року. Ба більше, навіть якщо ми в кінці року побачимо курс 43 – 44, це буде зміна курсу лише на 5%. Знову дозволяючи вам не мало заробляти, якщо ви лишаєтесь в гривні й купуєте державний борг.

Який висновок? Нічого страшного не відбувається. Звичайний сезонний тиск. Який вичерпає себе за 1 – 2 тижні.

Курс лишається контрольованим. У Нацбанку на початку року рекордні резерви. А Україна, отримавши у 2025 році рекордну зовнішню підтримку, має гарантоване фінансове забезпечення на 2026 рік. Тому немає жодного приводу чекати техногенні фінансові катастрофи. Навіть у ці холодні дні.

Тож гривня нікуди не летить. Хоча, як і всі ми, може, хотіла б зараз відлетіти у теплі краї.