Яка різниця між Індією та Китаєм: Яковенко оцінив їхню співпрацю з Росією

Індія і Китай – економічні партнери Росії. Така співпраця надзвичайно важлива для путінського режиму через накладені санкції. Проте все-таки є різниця між цими країнами.

Російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко пояснив 24 Каналу, що Китай є союзником Росії, і безумовно на її боці в російсько-українській війні. Водночас Індія продовжує співпрацю з Росією в економічній сфері, але не є політичним партнером.

Дивіться також Нафта, мир і дружба з Путіним: для чого Моді їде в Україну і як це вплине на стосунки з Індією

У чому ще різняться Індія та Росія

Яковенко зазначив, що Індія і Китай намагаються схилити Україну та Росію до закінчення війни. Однак зовсім не враховують діаметрально протилежні позиції. Вони ігнорують те, що наразі неможливі переговори й не враховують положення Києва.

Індія та особливо Китай сприймають Україну як чужу країну, яка десь та щось хоче й чомусь чинить спротив великій ядерній імперії,

– наголосив російський опозиційний журналіст.

Що стосується візиту представника Китаю в Росію, то країни будуть укріплювати співпрацю в економічній сфері та військовій підтримці. Прямої допомоги Пекін не надає Москві, але постачає товари подвійного призначення.

Якщо говорити про візит прем'єр-міністра Індії Наренди Моді в Україну, то варто сподіватися на серйозне просування у відносинах з цією країною. Після початку повномасштабного вторгнення Росії наша держава потроху стає глобальним гравцем, і доводиться знову вибудовувати співпрацю з цими країнами.