Слабкий попит і високий ризик: чому інвестори не готові вкладати й що буде з металургією Європи

Ситуація в Україні залишається складною, і поки немає жодного уповільнення війни. Навпаки – за останні пів року воєнні дії стали ще інтенсивнішими, і інвестиційний клімат все ще не сприяє вкладенням в Україну.

Тому Україна потребує надійних гарантій безпеки для того, щоб залучати великі інвестиції в країну, зокрема в зелену металургію. Про це розповів генеральний директор компанії Метінвест Юрій Риженков в інтерв'ю для Bloomberg TV, повідомляє 24 Канал.

Буде цікаво Від початку війни Метінвест Ахметова спрямував на допомогу Україні вже 8 мільярдів гривень

Інвестиційний клімат все ще не сприяє вкладенням в Україну. Проте, як гравець на міжнародній арені, особливо на європейських ринках, Метінвест вирішив розпочати проєкт будівництва заводу з виробництва зеленої сталі в Італії. Цей завод стане пілотним проєктом для нас і нашого партнера Danieli, щоб відновити українську металургійну промисловість після остаточного завершення війни,

– каже Риженков.

Він підкреслив, що заморожування війни недостатньо для притоку інвестицій: Україна вже мала досвід із Мінськими домовленостями. Тому зараз потрібні надійні гарантії безпеки для України, й лише це допоможе залучити великі інвестиції в країну, зокрема в зелену металургію. Зараз же, за його словами, приватні інвестори просто не вкладають коштів в Україну: сюди йдуть гроші від урядів європейських та інших країн світу, а також державні інвестиції.

"Наш проєкт в Італії вартістю 2,5 мільярда євро фінансуватиметься переважно за підтримки кредитних коштів європейських фінансових інституцій, зокрема державних та громадських коштів. Але коли ми говоримо про Україну, нам знадобиться такий самий обсяг інвестицій, щоб змінити українську металургійну промисловість. Саме тому я наголошую: без остаточного завершення війни та надійних гарантій безпеки реалізація цих планів у найближчому майбутньому виглядає малоймовірною. Важко уявити, щоб інвестори погодилися вкладати значні кошти в модернізацію української металургійної галузі за нинішніх умов", – каже він.

Риженков також зазначив, що Метінвест відкритий до будь-яких проєктів, які можуть забезпечити синергію з ресурсною базою компанії в Україні.

"Ми розглядаємо можливості придбання та модернізації потужностей, які мають потенціал у виробництві декарбонізованої сталі. Усі ці активи здебільшого розташовані в Південній та Східній Європі, а це регіон нашої діяльності, і саме тому вони привертають нашу увагу. Зараз попит у металургійній галузі залишається слабким, особливо в Європі. Але сталь залишається найбільш універсальним матеріалом у світі, тому ми готові інвестувати сьогодні, щоб скористатися перевагами майбутнього зростання", – резюмував він.

Як відомо, у 2024 році компанія Метінвест Ріната Ахметова з урахуванням асоційованих компаній та спільних підприємств збільшила відрахування податків на 38% – до 15,2 мільярда гривень. Також компанія посіла перше місце у рейтингу найбільших приватних бізнесів України з виторгом 270,5 мільярда гривень у 2023 році.