Військовий в запасі припустив, чому Іран так активно постачає Росії "Шахеди"

Цієї ночі Росія здійснила наймасовіший пуск ударних дронів-камікадзе по території України. Росіяни використали 54 "Шахеди".

Іранці почали отримували винищувачі Су-35 російського виробництва, а одним з механізмів розрахунку за літаки є постачання "Шахедів" у великих, майже безлімітних об’ємах. Про це 24 Каналу розповів полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт і льотчик-інструктор Роман Світан.

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Росія виснажує нашу систему ППО

За його словами, вартість дрона-камікадзе іранського виробництва становить майже 20 тисяч доларів, а літака Су-35 – орієнтовно 100 мільйонів. Тому, іранці будуть довго віддавати борги за ці літаки.

"Така кількість Шахедів свідчить про те, що Росія намагається виснажити нашу систему ППО. Якщо ми кожного дня будемо використовувати 50 і більше ракет для збиття повітряних цілей, то нам не вистачить на відбиття масованої ракетної атаки. Весь цей час Росія накопичує ракети й спробує завдати удар найближчим часом", – повідомив військовий експерт.

Роман Світан про постачання нових "Шахедів" Росії: дивитись відео

Також Світан припустив, що для нічної атаки 28 травня росіяни могли використати до 70 ударних дронів. Частина "Шахедів" могла не долетіти. Їхнім завданням є також перевірка нових маршрутів для пуску ракет. Саме тому їх запускали з двох напрямків – північного та південного.

Що відомо про атаку дронами-камікадзе 28 травня