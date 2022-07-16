Те саме, що робить Китай, – Краєв пояснив, чому Іран відмовився надавати зброю росії

Одним з небагатьох партнерів росії у військовому плані є Іран. Однак, країна публічно відмовилася надавати дрони країні-агресорці.

По суті, це те саме, що робить Китай. Про це 24 каналу сказав експерт Ради зовнішньої політики Українська Призма Олександр Краєв.

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Іран не піде на це

Наразі відбуваються надважкі, але дуже потрібні для Ірану переговори зі США щодо відкриття ринку нафти та зняття частини санкцій. "У такий момент Іран не зможе, навіть "підкилимно", допомагати росії", – сказав Краєв.

Як приклад він навів Венесуелу, що пішла на перемовини зі США, в результаті – до кінця року зафрахтувала собі 3,5 мільйони барелів нафти для постачання на європейські ринки. "Для Ірану це дуже важливий та зманливий кейс", – зауважив експерт.

Підтримуватимуть інформаційно

Можна припустити, що підтримка Іраном росії буде скоріше декларативною. "Вони говоритимуть: "Так, Захід винний. Так, це розширення НАТО. Так, ми підтримуємо мирний шлях вирішення та переговори". Але реально росії нічого надаватися не буде", – переконаний Краєв.

Китай може дозволити собі так грати

Публічно Китай заявляв, що не постачатиме росії ані дрони, ані електроніку, ані будь-яку іншу зброю. Натомість сьогодні відомо про продаж напівпровідників та сировини, яку росія в майбутньому може використовувати для фінансування своєї військової машини. Краєв пояснює, що це пов'язано з попередніми кроками. Річ у тім, що Китай:

відмовився від багатомільярдних інвестицій у проєкти щодо природного газу до 2035 року;

заборонив своїм банкам мати справу з російським зовнішнім боргом;

заблокував можливість торгувати ф'ючерсами російських компаній на своїх біржах.

За словами експерта, Китай постійно намагається витримувати лінію і "недопомоги" росії, але і допомоги, щоб не ослаблювати свої позиції проти Заходу. Важливо також розуміти, що Китай та Іран перебувають в одній площині в контексті інтересів, але у зовсім різних площинах в контексті потенціалу.

Китай може собі дозволити собі так грати – спочатку підігрувати Заходу, потім росії. Спершу допомагати, згодом не допомагати. У Ірану набагато менше простору для маневрів, зважаючи на те, що він досі під настільки значними санкціями, які не можуть дозволити його економіці адекватно розвиватися,

– резюмував Олександр Краєв.

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