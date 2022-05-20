Чому Кац небезпечний для України: ексклюзивний розбір від "Загону Кіноманів"

Про російського блогера Максима Каца мало хто чув до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Однак за ним почали слідкувати багато українців.

Що не так з Кацом

Хоча, на перший погляд, Кац може здатися "опозиційним", насправді він небезпечний для України. Про це 24 каналу розповів актор та автор ютуб-каналу "Загін Кіноманів" Віталік Гордієнко.

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У своєму блозі він детально пояснив, що ж не так з цим Максимом Кацом. Зокрема, з-поміж інших, спершу непомітних деталей, вирізняється й та, що він називає українські міста "нашими" – тобто російськими.

Далі Кац у одному з останніх відео говорить про те, що українські та російські солдати нічим не відрізняються, окрім хіба лише професійності. Оце й усе. При цьому він не згадує про мародерства чи зґвалтування росіян.

Я завжди намагаюся не виривати слова з контексту. Кац справді намагався викликати емпатію у жителів Росії тим, що вони напали на Україну, а там живуть такі самі люди. Самим росіянам ця інформація лише на користь. Але українцям, і особисто мені, образливо таке слухати. Те, що ми однакові – це неправда,

– зазначив Гордієнко.

Проблема російських "лібералів"

Далі Кац використовує тези про те, що "Київ – мать городов русскіх" і що російську культуру нібито потрібно інтегрувати в українську. А потім щиро дивується, чому після 2014 року багато українців почали переходити на державну мову – "російською ж легше", каже він.

"Це проблема багатьох російських "лібералів". Вони чомусь постійно об'єднують та порівнюють колишні країни СРСР. Але проблема в тому, що Радянський Союз уже давно розпався і кожна країна рухається у своєму напрямку", – пояснив блогер.

Чому він небезпечний

Він ще раз наголосив, що Україні такі наративи не потрібні. А Максим Кац для нас – також небезпечний. Насамперед через приховану пропаганду й примус до того, щоб любити країну-агресорку, яка напала на нас.

Дивіться детальний розбір від Віталіка Гордієнка: відео

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