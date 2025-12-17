Укренерго більше не вказує кількість черг відключень світла: чому так сталося

Нещодавно Укренерго перестало публікувати обсяги обмежень споживання електроенергії та не вказує кількість черг відключень. Причиною стала дуже різна енергетична ситуація в регіонах.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на президента Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", експерта з міжнародних енергетичних та безпекових відносин Михайла Гончара в ефірі Громадського радіо.

Читайте також В більшості регіонів будуть відключення: як вимикатимуть світло в Україні 17 грудня

Чому кількість черг не називають?

Михайло Гончар пояснив, що ситуацію потрібно оцінювати комплексно, адже Укренерго – об'єднаний оператор енергосистеми України.

Зараз ми маємо ситуацію, коли регіональне становище дуже різне – залежно від того, де ви перебуваєте. Ну, ви бачите, які проблеми є на Одещині, на Полтавщині,

– зазначив він.

Натомість у західних регіонах ситуація суттєво відрізняється.

Загалом, як пояснив експерт, ситуація може змінюватися доволі динамічно, зокрема й у Києві, який залишається енергодефіцитним.

Тому, тут я б сказав так, що значною мірою, те, що відбувається в окремих регіонах – це вже прерогатива, пов'язана з оператором розподільчої мережі. І потрібно дивитися, що, наприклад, показує по зазначеним регіонам ДТЕК,

– додав Гончар.

Де зараз найважча ситуація?