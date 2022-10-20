Чому Китай не готовий ставати на бік Росії: пояснення політолога

Китай заявив, що немає доказів продажу Іраном для Росії дронів камікадзе. Такі ситуації відбуваються не вперше

Про це для 24 каналу розповів політолог Олег Саакян. Він зазначив, що Китай зараз у найвигіднішій для себе позиції.

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"Поки немає чітких доказів, то завжди можна казати, що вони нічого не знають і не бачили. Це постмодернізм і Росія відкрила скриньку Пандори, зробивши свободу брехні ключовим інструментом зовнішньої політики. Інші держави користуються цим", – сказав Саакян.

Залежатиме від дій Путіна

Політолог пояснив, що Китай демонструє наступне – він не готовий ставати на бік Росії і ставати в один ряд з Росією. Як наголосив Саакян, Пекін відмежовуються не тільки від визнання цієї реальності, але й від визнання своєї конкретної ролі в цій реальності.

Китай хоче виграти час, щоб максимально не займати жодної позиції й бути над ситуацією. Певний час це вдаватиметься робити, але все залежатиме від того, наскільки далеко заходитиме Путін і як довго триватиме війна, – вважає політолог.

Він зазначив, що у певний момент і Китаю, й Індії доведеться зайняти позиції. Китай, звісно, готовий підставляти Росії економічне плече до певної міри технологічне, але він не готовий розділяти з Росією її військову авантюру.

"Китай та Індія працюють з Росією не від любові, а від того, що це вигідно. Вони користуються агонією путінського режиму і за знижкою отримують те, що їм необхідно", – додав Саакян.

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