Націоналізація ПВК "Вагнера" не означає її зникнення: в ISW припустили, що зроблять з бойовиками

Після провального заколоту Пригожина кремлівський диктатор запропонував вагнерівцям перейти до російської армії. Таким чином, Міноборони намагається націоналізувати терористичне угрупування.

Про це, зокрема, йдеться у звіті Інституту вивчення війни. Аналітики вважають, що Кремль хоче взяти на себе офіційний контроль над ПВК "Вагнера", проте поки неясно, чи наважиться на такий крок керівництво країни-агресорки.

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Кремль контролюватиме вагнерівців за кордоном

Видання The Wall Street Journal раніше писало, що російська влада вирішила взяти під контроль діяльність "Вагнера" за кордоном.

Зазначали, що заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Вершинін прилетів до Дамаска, щоб повідомити президенту Сирії Башару Асаду, що ПВК "Вагнера" більше не працюватиме як незалежна організація в Сирії.

Крім того, Вершинін сказав, що бойовики Пригожина звітують на російській військовій базі в Латакії. Водночас представники російського МЗС повідомили президенту Центральноафриканської Республіки Фостіну-Арчанжу Туадері та керівництву Малі, що вагнерівці продовжать операції в їхніх країнах.

Чому Кремль хоче націоналізувати ПВК

Націоналізація ПВК "Вагнера", ймовірно, допоможе Міністерству оборони Росії (МО) включити чинний персонал угрупування в регулярні Збройні сили Росії за контрактами,

– йдеться у повідомленні.

Аналітики вважають, що націоналізація "Вагнера" навряд чи різко порушить її зовнішню діяльність. Водночас Кремль може бути зацікавлений у припущенні де-юре відповідальність за операції вагнерівців за кордоном, щоб позбавити групу залишкового джерела впливу та незалежного грошового потоку.

Раніше ISW оцінювало, що угода, укладена за посередництва білоруського президента Олександра Лукашенка, дуже ймовірно, усуне ПВК "Вагнера" як незалежного суб'єкта, яким вона є в своїй нинішній формі.