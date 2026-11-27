Російська пропаганда відмовилася від наративу про "маріонетковий Київ" і тепер заявляє, що Україна нібито керує Європою. Ця зміна може бути наслідком успішних ударів по флоту Росії.

Причиною розвороту інформаційної кампанії Москви стали високоточні операції Сил оборони України у Фінській затоці та біля берегів Лівії. Про це політолог Володимир Фесенко розповів в ефірі 24 Каналу. За його словами, здатність українських сил діставати ворожий флот у настільки несподіваних регіонах викликала в Росії справжнє збентеження.

Спроба розколоти європейських союзників

Раніше Кремль роками просував пропагандистську тезу про "маріонетковий київський режим", намагаючись переконати світ, що Україна не має власної суб'єктності. Проте несподівані й болючі для Москви удари по її флоту кардинально змінили акценти ворожої пропаганди. Тепер росіяни навмисно демонструють шок і намагаються представити ситуацію так, нібито саме Київ диктує умови та підставляє своїх партнерів під ризик прямого конфлікту.

Вони не розуміли, як же так Велику Росію б'ють, і таким чином. Я бачив дискусії в російських пабліках – не те щоб панічні настрої, але з величезним занепокоєнням усе це сприйняли,

– зауважив Фесенко.

Після первинного шоку керівництво агресора вирішило використати обережну реакцію окремих політиків у країнах ЄС. Деякі посадовці остерігаються спалаху війни на Балтиці або загострення в Лівії, що несе для Італії ризики нової міграційної хвилі.

Вони коли бачать, що з'являється якась невеличка шпаринка протиріч між європейцями, намагаються накачати туди найбільш вибухову суміш, щоб розколоти Європу. Це вже не просто пропаганда, це свідома дестабілізація,

– пояснив експерт.

Так Росія намагається посіяти недовіру всередині європейської спільноти, граючи на страхах ескалації та змушуючи окремих союзників тиснути на Україну задля обмеження бойових дій на морі.

Спроба розколоти європейських союзників

Фесенко зауважив, що тепер Росію не цікавить реальний дипломатичний процес – головні зусилля спрямовані проти цивільної інфраструктури України.

Ставка робиться на те, щоб зруйнувати нашу енергетику й економіку взимку, спровокувати гуманітарну катастрофу у великих містах України та викликати нову хвилю біженців до ЄС. Москва хоче спричинити міграційну кризу всередині Європи, аби підіграти праворадикальним силам і послабити головне джерело нашої підтримки,

– підсумував аналітик.

Фактично Кремль намагається перетворити страждання мирного населення на важіль тиску: підрив стійкості українського тилу має, за задумом агресора, спровокувати внутрішню нестабільність, водночас міграційний тягар покликаний остаточно втомити європейських виборців.

До чого призводять компроміси з агресором?

На тлі таких цинічних планів експерт наголошує: спроби домовитися з агресором мовою компромісів лише спонукають його до ще більшої нахабності. Раніше Володимир Фесенко також докладно пояснював, як треба говорити з Путіним під час можливих переговорів та чому класична дипломатія не діє на очільника Кремля.

За його словами, російський диктатор сприймає будь-яку готовність до поступок як слабкість, тому єдиним дієвим аргументом для нього залишаються військова сила, рішучість союзників і незворотні втрати російської армії.