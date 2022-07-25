Гудков пояснив, чому кремлю вигідний сам факт війни проти України

У кремлі вчергове заявили, що вони збирають скинути в Україні якийсь "антинародний режим". Насправді ж реальна ціль росії у війні – це сама війна. Адже так вони можуть контролювати ситуацію і в своїй країні.

Про це 24 каналу розповів російський опозиціонер Дмитро Гудков. Він вважає, що заяви про “повалення режиму” в Україні кремль говорить для своїх громадян, бо їм треба підтримувати відповідну атмосферу в країні.

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За його словами, якщо говорити про те, яка ціль була в росії щодо війни, то це сама війна.

Адже з допомогою війни вони змогли подавити всі настрої та протести всередині країни, залякати суспільство тощо. І такий стиль війни їм подобається,

– пояснив Гудков.

До того ж, на думку опозиціонера, на це в росії йде мало грошей у порівнянні з тим, скільки вона заробляють в день від продажі нафти та газу.

"І ніяке нафтове ембарго нічого зупинити не зможе. Бо в такому випадку ціни на нафту піднімуться, і вони зможуть продавати її третій країнам, отримуючи ті ж самі гроші. Хоча в довгостроковій перспективі це зруйнує економіку", – додав він.

Гудков зазначив, що ці гроші дозволять ще протягом якогось часу продовжувати війну, хоча, можливо, й не з такою інтенсивністю, як на початку.

"Дехто в оточенні путіна вважає, що якщо зараз спробувати зайняти ті рубежі, які вдалося захопити, а далі вести напів гібридну війну, то це дозволить їм за якийсь час "дотиснути" Україну", – зізнається він.

Опозиціонер зазначив, що кремлі думають, що довге протистоянння неможливе, але вони помиляються.

За його словами, на самому початку у путіна та його оточення була впевненість у бліцкригу, що Україну можна завоювати за три дні, а це означає, що вони живуть у “своєму світі” і не бачать реальності.

Якщо зараз український спротив виправив їх "картинку" то точно не до кінця. Напевно, генерали продовжують докладати про якісь досягнені цілі, хтось путіну боїться не каже, що насправді відбувається на лінії фронту тощо,

– вважає Гудков.

Він впевнений, що і лавров в це не вірить, він просто виконує певні доручення путіна. "А що їм ще лишається говорити? Вони змушені зберігати "обличчя" при поганій грі", – додав опозиціонер.

До слова, нещодавно сергій лавров заявив, що їх "географічні завдання" змінилися через постачання Україні західної зброї. Тепер москва планує захопити не лише Донеччину та Луганщину, а й Херсонську та інші області.

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