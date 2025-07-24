Аномальний попит і перекупи: в Укрзалізниці пояснили, чому влітку важко придбати квитки

Українці масово скаржаться на дефіцит квитків на потяги. В Укрзалізниці відреагували на звернення та пояснили, як розв'язують проблеми.

Зокрема, йдеться про аномальний попит улітку та перекупів. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на публікацію компанії від 24 липня.

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Чому виникає дефіцит квитків?

У компанії розповіли, що літо – пік сезону. Аномальний попит спостерігають у липні – серпні щороку.

Аномальний попит на квитки влітку / Інфографіка УЗ

Окрім того, варто зважати на групові перевезення – групи з прифронтових територій, родини ВПО, діти військовослужбовців і героїв, що загинули тощо. У 2025 році спостерігають зростання попиту на 87%.

З початку літа перевезено 204 тисяч пасажирів, зокрема 140 тисяч дітей за груповими заявками. Через спецрезерв перевезено 70,5 тисячі військових.

Групові перевезення залізницею / Інфографіка УЗ

Як борються в Укрзалізниці?

Щодо перекупів – понад 2 800 акаунтів заблоковано за порушення правил купівлі, а міжнародні рейси доступні лише з валідацією через Дію.

Окрім того, компанія розглядає введення валідації для найпопулярніших внутрішніх маршрутів у пік сезону.

Також Укрзалізниця збільшує кількість поїздів – додано 8 нових рейсів на популярні напрями, замовлено 100 нових вагонів, а інтерсіті тепер курсує навіть уночі.

Потяги постійно в русі: на кожен вагон плюс 10% пасажирів,

– кажуть у компанії.

Там також поділилися порадами для купівлі квитків. Устигнути зробити це більше шансів онлайн – саме так продаються 90% квитків.

Окрім того, Укрзалізниця радить користуватися автовикупом: "сервіс ловить квитки з повернень, і квитки йдуть людям, а не ботам". З 403 тисяч заявок 229 тисяч успішні, лише 4% не спрацювали, решту скасували самі користувачі.