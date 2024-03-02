"Українці гинуть щодня на фронті": чому ідея купувати снаряди лише всередині ЄС не на часі

Ексміністерка оборони Литви розповіла, що не поділяє думок тих, хто закликає закупати снаряди лише в Євросоюзі. Раса Юкнявічене пояснила причину своєї позиції.

У інтерв'ю 24 Каналу литовська євродепутатка від Європейської Народної Партії (ЄНП) розповіла, чим таке мислення небезпечне.

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Що сказала литовська євродепутатка про снаряди

Я не поділяю думок тих, хто закликає закупати снаряди лише в Євросоюзі. Це дуже небезпечне мислення: українці гинуть щодня на лінії фронту, і ми повинні це зробити сьогодні,

– заявила Раса Юкнявічене.

Вона припустила, що ще вчора вони повинні були закупити зброю, й особливо – снаряди у тих держав, які це мають.

"Звичайно, у Європарламенті ми незадоволені тим, що настільки повільно йде політика оборонної промисловості ЄС. Європейська промисловість повинна працювати швидше тому, що Росія вже перебудувала свою економіку на рейки війни", – пояснила політикиня.

Вона додала, що це диктатура і вона не знає, чим закінчиться ця економічна політика.

"Але все ж таки ми повинні бути швидшими й ми про це завжди говоримо, пишемо листи та ухвалюємо резолюції. Я думаю, що Єврокомісія та Євросоюз все це розуміє, але все відбувається повільно", – пояснила Юкнявічене.

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