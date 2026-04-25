Лавров виступив із цією заявою на тлі рішення Європейського Союзу розблокувати 90-мільярдний кредит для України, який зупиняло вето Віктора Орбана. Про це заявив Віталій Портников.

Чому Лавров взявся звинувачувати Захід?

Як бачимо, у Москві на цю поразку не очікували. Вони розраховували, що Україна залишиться без грошей цього року, а Москві буде легше тиснути на Київ і продовжувати наступ на українській території.

Те, що плани Москви виявилися зруйнованими, викликало прогнозоване роздратування у російського політичного керівництва. І як це завжди буває, у всіх проблемах в Москві вирішили звинуватити Захід і нагадати, що без західної підтримки Україна не могла продовжувати опір російській агресії. Але головне тут, як на мене, все ж таки слово "агресія".

Чому ми мали б погодитися з ідеєю, що Захід оголосив війну Росії, якщо саме Росія розпочала свою війну проти України у 2014 році, коли путінський режим ухвалив рішення про анексію українського Криму і розпочав неоголошену війну на Донбасі?

У цій ситуації ми можемо говорити про те, що країни цивілізованого світу вирішили допомогти Україні у боротьбі із варварством і порушенням міжнародного права – зовсім не тому, що бажали боротися із Росією, Путіним, Лавровим, а тому що хотіли дотримуватися принципів міжнародного права, які до початку цієї агресії нібито визнавала і сама Росія.

Так що, звичайно, ми розуміємо, чому Лавров звинувачує Захід. Тому що визнати, що російські проблеми, про які тепер дізнаються все більше росіян на тлі ударів по нафтопереробній промисловості і палаючих нафтових портів, пов'язані з тим, що Збройні Сили України виробили ефективну стратегію зменшення російських економічних ресурсів, а не з тим, що проти Росії воює весь світ.

Тільки от хотілося б дізнатися, з якою такою метою? Може, ця війна пов'язана із бажанням нагадати Росії, що їй варто повернутися до поваги до кордонів своїх сусідів? Що час забути про погрози ядерною зброєю? що у політиці існує не тільки бажання вбивати, ґвалтувати, грабувати і погрожувати? Чим займається російське політичне керівництво вже більше десятиліття.

У цій ситуації найкращий спосіб припинити війну проти себе – перестати воювати проти сусідів. Хоча це є сутністю російської політики практично майже весь період перебування Володимира Путіна при владі.

Як Лавров свідчив сам проти себе

Багато хто вважає, що ці звинувачення Лаврова спрямовані на підготовку війни Росії з західними країнами. Про можливість такої війни говорять дедалі більше західних політиків. Зокрема, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав країни Європи бути готовими до такого нападу не найближчими роками, а найближчими місяцями, і розраховувати не стільки на США, скільки на самих себе.

Але насправді у Росії нема ресурсів для нападу на Європу. Всі її ресурси сьогодні зосереджені саме на українському фронті. І, до речі, Лавров це визнав, коли, цитуючи європейських військових, підкреслив, що на Заході вважають: чим більше Росія воює проти України, тим менше в неї можливостей напасти на Європу.

Це, можна сказати, перехід до свідчень проти самого себе. Цим цитуванням Лавров практично підкреслив, що якби зараз Росія не воювала з Україною і всі її ресурси не були б зосереджені на Донеччині, то, можливо, вже б готувалася до нападу на одну з країн ЄС і НАТО.

Але сьогодні таких можливостей у Росії, навіть можливості лякати сусідні країни своєю армією, немає. І це теж викликає додаткове роздратування у російських керівників, бо вони усвідомлюють, як виглядає їхня країна в очах цивілізованого світу.

Країна, яка вже п'ятий рік воює за чужу землю і яка поклала в цю землю тисячі, десятки тисяч своїх найманців. Країна, яка фактично зараз стоїть на кордоні краху власної сировинної економіки, яка упродовж десятиліть була сутністю існування Російської імперії, Радянського Союзу, а тепер і путінської федерації – цивілізації, яка практично ніколи нічого не виробляла, а торгувала різною сировиною і крала чужі досягнення.

Крадійство і ганьба. Ганьба і крадійство. У цій ситуації все, що залишається, – це звинувачувати цивілізований світ, у контактах з яким росіяни завжди відчували невгамовний комплекс неповноцінності, а також принижувати можливості України щодо покарання жорстоких і підлих агресорів, які і досі не відмовилися від ідеї ліквідації української державності.

Тому заяви Лаврова говорять швидше не про те, що Росія готується до війни із західними країнами, а про те, що вона лютує, бо її можливості воювати виглядають непереконливо на тлі останніх років війни та останніх місяців пожеж у нафтових портах і на об'єктах НПЗ Росії.

І тут Лаврову винен не якийсь Захід. Винна дурість самого Путіна та інших представників російського керівництва.