Кравчук не прийшов на урочисте засідання Ради: назвали причину
28 червня 2021 , 17:17Читать новость на русском
Джерело:Суспільне
Перший президент України Леонід Кравчук не прийшов на урочисте засідання Верховної Ради, яке відбулось 28 червня до Дня Конституції. Все через поганий стан здоров'я.
Про це повідомила речниця Кравчука Оксана Сибірцева. За її словами, перший президент зараз не може працювати та відвідувати будь-які заходи.
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Водночас лікарі заборонили Кравчуку будь-які навантаження.
Урочисте засідання Ради: як це було
- Верховна Рада України зібралась на урочисте засідання з нагоди 25 річниці прийняття Конституції України.
- У ньому взяли участь, зокрема, Володимир Зеленський, Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко.
- Президент України виступив з промовою та повідомив, що незабаром до України вперше за 300 років повернеться перша Конституція Пилипа Орлика.
- Серед гостей заходу також були члени Кабміну, предстоятелі церков та релігійних організацій, а також іноземні дипломати та журналісти.
Урочисте засідання Верховної Ради з нагоди Дня Конституції: дивіться відео