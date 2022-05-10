Чому літак "судного дня" так і не полетів над Москвою: назвали 3 основних версії
Цьогорічний кремлівський парад до 9 травня суттєво відрізнявся від попередніх. Росіяни скасували політ авіації.
Про це розповіли 10 травня у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Зазначили, що останнім часом окупантам не щастить з льотчиками.
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"То в Україні їх приземляють. То путінський улюблений "Судний день" не летить над парадною Москвою. За офіційною версією, проліт авіації скасували через "погані погодні умови", – сказали у Центрі.
Зазвичай хмари розганяли
Проте у всі роки погода не ставала на заваді участі авіації в параді. Якщо небо було у хмарах, то їх розганяли літаками. Зокрема, у 2021 році це обійшлося Кремлю у 417 мільйонів рублів, а 2020-го року російські вбивці витратили 540 мільйонів.
Якими можуть бути справжні причини
Через це Центр стратегічних комунікацій вважає, що річ не у погоді й хмарах. Вони наводять 3 основні причини відсутності авіації:
- "Судний день" міг бути несправним й це потягнуло за собою збій усієї льотної програми;
- росіяни злякались українських засобів протиповітряної оборони;
- боятись може й особисто Володимир Путін – раптом якийсь "гастелло" надумає скерувати літак на його трибуну.
Росія продовжує тонути у власних страхах, комплексах та крові. І це – найменші з наслідків, які росіянам розгрібати доведеться ще довго,
– додали у Центрі.
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9 травня у Москві: коротко
- Російський президент виголосив на параді промову й жодного разу не згадав про Україну.
- Путін заявив, що "спецоперація Росії, яка захищає себе" є успішною. Проте журналістам з Al Jazeera вдалось зафіксувати ексклюзивні кадри із трупами російських солдатів. Російське міністерство оборони заперечує великі втрати.
- Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес вважає, що Путін висловив відчай у цій промові. Крім цього, російський президент не припиняє звинувачувати НАТО. Воллес цього не розуміє, оскільки НАТО не було в Україні.