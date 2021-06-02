Тривалий час я не міг збагнути, як така прекрасна країна, як Литва, могла надати політичний притулок Шарію. Що мало статися, аби офіційні персони Литви ухвалили таке рішення, хто цьому сприяв та лобіював.

Час від часу я повертався до цього питання, але не знаходив підкріпленої об'єктивними фактами версії. І ось буквально зараз, побачивши під дописами про Шарія дивну активність ботів, які зазвичай обслуговують у коментарях на ФБ інтереси "ЄС" та Порошенка, я зрозумів, що це не збіг.

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Як відомо, т.з. порохоботами у штабі Порошенка керує політтехнолог та колишній депутат Віктор Уколов.

З Шарієм Уколова об'єднує не лише те, що в минулому вони обидва звинувачувалися у педофілії. У 2012 році, будучи депутатом, Уколов активно підтримував Шарія та навіть їздив до нього в Литву разом з небезвідомою ексдепутаткою Оленою Бондаренко, де як офіційна особа клопотав про надання Шарію статусу політичного біженця, яке той надалі отримав та використав для антиукраїнської діяльності.

Уколов їздив до Шарія у Литву / Фото BBC

Таким чином, своїм притулком у ЄС Шарій напряму зобов'язаний політтехнологу ПП.

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Цікаво, чи знає про це сам Петро Порошенко.

І де гарантія, що Уколов з Шарієм досі не співпрацюють. Йдеться про політичний аспект співпраці, а не про те, що також логічно було припустити.