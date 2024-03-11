Чому Макрон виявився такий крутий?

Як ви знаєте, Макрон заявив, що не визнає жодних "червоних ліній" у допомозі Україні. Тобто можлива допомога літаками, ракетами і навіть розміщенням військ в Україні. Багато хто дивується: а як же так Макрон, який годинами слухав маразм від Путіна, вже нічого слухати не хоче?

Франція у кіно та в реальності – різні країни

Багато хто думає що це щось суб'єктивне, що залежить від натури Еммануеля Макрона. Для тих людей, які звикли пізнавати зовнішню політику по фільмах і аналізувати Францію по кіно з Луї де Фюнесом це все, звісно, несподіванка. Та я розкажу, якою є реальність.

До теми Лідером Вільного Світу стала нова персона

То що таке Франція і як вона відрізняється від свого зображення у кіно? Франція – зовсім інша. Мабуть, нема таких країн, де так сильно відрізняється образ від реальності. Поговорімо про причини, які привели Макрона до такої твердої позиції, яка стала сюрпризом для Росії.

По перше, головна причина полягає у тому, що Європа – це здебільшого французький проєкт, точніше франко-німецький. Ці дві країни зробили є Європи цукерочку на близько 550 мільйонів людей, але прийшло якесь свине рило і почало погрожувати. Реакція нащадків франкських королів зрозуміла.

По друге, мовиться про лідерство у Європі. У США – вибори, Велика Британія вийшла з ЄС, Німеччина – без'ядерна держава, то ж у таких умовах Франція намагається консолідувати всю Європу у єдину політичну позицію. Мовиться про встановлення лідерських позицій Франції у Європі. Це все відбувається коректно, без конфліктів у англо-франко-німецькому трикутнику. Росія намагається вбити клин, але виходить не дуже.

Французи вчаться на помилках

По-третє, французи дуже добре знають історію. Вони знають причини катаклізмів, які трапилися з Францією. Була ціла низка історичних передумов перед Другою світовою війною, коли можна було її зупинити на кожному етапі, але французи цього не робили. Вони могли не йти на компроміси, а проявити твердість у 1935 – 37 роках, тоді б війни не було.

У них була історія з Саарським басейном, який у 1920 – 1935 роках був окупований, потім там провели референдум за Німеччину, і французи з цим погодилися. Друга історія – демілітаризована Рейнська область, у яку не можна було вводити німецькі війська. Гітлер відчув на Саарському референдумі, що можна йти ва-банк і у 1936 році ввів піхотні батальйони. Гітлер боявся, що французи відреагують на це, бо військ у нього було мало, і довелося б бігти, але Франція не відреагувала достатньо жорстко.

Сучасні французи всі ці історичні уроки дуже добре знають. Ці історії навчили французький політичний клас, що треба стояти твердо. Макрон ці уроки зрозумів.

По-четверте, потужний опір українців показав, що Путін та Росія не такі страшні, як всі думали. Зараз безпеку Європи забезпечує армія України.

Ще одна причина твердої позиції – протистояти Росії зараз легше, аніж колись Німеччині. Тоді Німеччина була основною економічною силою Європи. Зараз ВВП Європи в кілька разів більший за ВВП Росії. Тобто треба трохи напружитися, і російському карлику прийде кінець.

Франція потужна країна з потужним ВВП. У неї є сильна армія, потужний ВПК, багато авіації, ядерна зброя, підводні човни, потужний флот, авіаносне угрупування.

До речі, і Наполеон Росії не програвав. З Москви він пішов не тому, що там щось спалили, а тому, що до нього прибув гінець, який повідомив, що у Парижі – інтриги, а Наполеон там залишив дружину з маленьким сином. Полководець поїхав розбиратися. Він міг пересидіти у Москві й потім взяти ще Санкт-Петербург, але мусив вертатися додому.

У жодній з важливих битв, де Наполеон зазнав поразки, росіян взагалі не було.

Думаю, Макрона просто вже дістав Путін. Уявляю, як йому було важко годинами вислуховувати про Рюрика та інші нісенітниці Путіна. Макрон, мабуть, зрозумів, що домовлятися з російським президентом неможливо. Французи прекрасно розуміють свої сили і сили союзників. Ніхто не зас*яв, а тим більше Франція, з її воєнною історією та традиціями.