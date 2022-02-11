Чому Макрон вирішує проблеми України без України

Зустріч Путіна із президентом Франції. Він (Макрон – 24 канал) справді намагається вирішити якісь проблеми України, але без України й не на користь України. Далі читайте російською.

Медвежья услуга

И пытается договориться с Путиным, агрессором, пытается ему потрафить. Ну, это странная ситуация. Но в основе ее лежит полное безразличие к интересам граждан России и Украины.

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Но и правильно – за него голосуют граждане Франции. С какой стати он будет интересоваться, как на его слова, действия будут реагировать граждане России и Украины?



Эммануэля Макрона не особо интересуют проблемы Украины, несмотря на его участие в переговорах / Фото Getty Images

Миром зверя не сдержать

Тут тоже еще один момент – они же ведь пытаются решить эту проблему, конфликта в центре Европы. Ее решить можно тем путем, на котором мы настаиваем.

Поставлять оружие Украине, защищать Украину, принять е в НАТО. Сделать то, что делалось в 2008 году, когда началась агрессия против Грузии и в аэропорту Тбилиси приземлились "Геркулесы".

Путин просто развернул войска и увел их. По дороге захватил кусочек Южной Осетии, но вывел войска.

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