У чому мета санкцій проти Росії

Мене продовжують запитувать – і журналісти, і читачі про сенс нових раундів санкцій. Зокрема, чому на цих фізичних осіб, а не на інших?

Мені здається, це питання ставить за інерцією. До початку війни санкції дійсно були таргетованими і за ними простежувався (а іноді й прямо оголошувався) якийсь спеціальний дизайн. Але це все вже давно – не менше тижня – припинилося.

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Новий принцип

Тепер санкції це просто – що ще можна закрити / відібрати / заборонити, щоб зупинити бомбардування та ракетні обстріли великих українських міст – Києва, Харкова, Маріуполя, Дніпра, Чернігова.

В окремих заходах та іменах немає сенсу шукати якийсь дизайн – це просто "що завгодно, щоб припинилося вбивство мирних жителів".

Світ у шоку від звірств Росії та росіян

Треба розуміти, що весь світ, окрім Росії, бачить розбиті ракетними обстрілами житлові квартали, будинки і лікарні, що горять, фотографії вбитих дітей і відео сотень тисяч біженців.

Тому на запитання – скільки ще буде санкцій? – відповідь дуже проста: чим більше будинків, що горять, чим далі просування російських танків колон, чим більше фотографій убитих мирних жителів, тим сильнішими будуть санкції.

Наразі Німеччина та інші європейські країни не готові оголошувати повне ембарго на газ та нафту, але якщо кількість біженців у сусідніх країнах збільшиться до 4 – 5 мільйонів, якщо світ облетять кадри людей, які помирають від голоду та зневоднення в блокованих Маріуполі та Миколаєві та окупованому Херсоні, то буде повне ембарго. Будуть і "спискові" санкції проти заступників міністрів та заступників гендиректорів держкомпаній.

Ці ж події – загибель мирних жителів під ракетними обстрілами, танки на вулицях міст, мільйони біженців – призвели до втечі з Росії багатьох великих компаній, основної новини останніх днів.

Це не санкції, і не тиск урядів - і Coca-Cola, і McDonald's, і Uniqlo бачать, що люди в усьому світі настільки обурені тим, що відбувається, що не будуть нічого купувати у фірм, які ведуть якісь відносини з Росією.

Це якраз ті наслідки, які дуже важко буде усунути – кадри будинків, що горять у Харкові та Маріуполі, буде важко розбачити і компанії боятимуться повертатися до Росії багато років після виведення військ.

Ще раз, основне – нинішні санкції, і країнові, і спискові, та індивідуальні – запроваджуються без особливого плану та умов. Просто для того, щоби зупинити війну.

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