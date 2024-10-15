Демобілізація в Україні: з яких причин можуть звільнити з військової служби

Повномасштабна війна триває вже понад два роки, через це в Україні оголошена загальна мобілізація. Багато військовослужбовців прагнуть дізнатися, коли вони зможуть звільнитися від служби.

Про це говориться в Законі України "Про військовий обов’язок і військову службу". Демобілізація під час воєнного стану не проводиться згідно з чинним законодавством, за винятком випадків, коли для цього є відповідні підстави.

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Які є підстави для звільнення з військової служби

Військовослужбовці, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації звільняються з військової служби під час дії воєнного стану на підставах:

за віком;

за станом здоров’я: на підставі висновку ВЛК про непридатність до військової служби або про тимчасову непридатність до військової служби з переоглядом через 6−12 місяців;

за наявності інвалідності;

у зв’язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, яким призначено покарання у виді позбавлення волі або обмеження волі;

через сімейні обставини або з інших поважних причин;

у зв’язку із звільненням з полону (якщо військовослужбовці не висловили бажання продовжувати військову службу);

у зв’язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів — у разі неможливості їх використання на службі (для осіб вищого офіцерського складу);

у зв’язку із призначенням (обранням) на посаду або перебуванням на посаді судді, судді Конституційного Суду України, члена Вищої ради правосуддя, члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, керівника служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя, його заступника, дисциплінарного інспектора Вищої ради правосуддя.

Як відбувається звільнення з військової служби за станом здоров’я

Стан здоров’я військового може бути підставою для звільнення з військової служби за двох умов, які визначає військово-лікарська комісія після огляду військовослужбовця. Висновок ВЛК є приводом для звільнення, якщо встановлено:

непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку;

непридатність до військової служби з переоглядом через 6−12 місяців.

У разі виявлення важких хвороб у військових, на ВЛК можуть призначати лікування з обстеженням через встановлений час. Раніше дообстеження було необхідне через два місяці.

Довідка. Військовослужбовець, який має тяжку хворобу, відправлений на лікування із дообстеженням має право на звільнення за станом здоров’я. Після дообстеження ВЛК зможе прийняти рішення про повернення до служби чи звільнення з виключенням з обліку.

Як відбувається звільнення з військової служби за сімейними обставинами

До підстав для звільнення з військової служби за сімейними обставинами належать такі:

у зв’язку з вихованням дитини з інвалідністю віком до 18 років;

у зв’язку з вихованням дитини, хворої на тяжкі захворювання, вказані в законі, що підтверджується документом, виданим лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров’я в порядку та за формою, встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, але якій не встановлено інвалідність;

у зв’язку з необхідністю здійснення постійного догляду за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми чи дружини (чоловіка), що підтверджується відповідним медичним висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я;

у зв’язку з наявністю дружини (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю та/або одного зі своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю I чи II групи;

у зв’язку з необхідністю здійснення опіки над особою з інвалідністю, визнаною судом недієздатною;

у зв’язку з необхідністю здійснення постійного догляду за особою з інвалідністю I групи;

у зв’язку з необхідністю здійснення постійного догляду за особою з інвалідністю II групи або за особою, яка за висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребує постійного догляду, у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд;

військовослужбовці-жінки – у зв’язку з вагітністю;

військовослужбовці-жінки, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а також якщо дитина потребує домашнього догляду тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більш як до досягнення нею шестирічного віку;

один із подружжя, обоє з яких проходять військову службу і мають дитину (дітей) віком до 18 років;

військовослужбовці, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років;

перебування на утриманні військовослужбовця трьох і більше дітей віком до 18 років;

військовослужбовці, якщо їхні близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або пропали безвісти під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, а також під час забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану.

Як відбувається звільнення з військової служби контрактників

Особи, які уклали контракт на проходження військової служби, служать той термін, який зазначений у контракті. У разі закінчення строку дії контракту, термін його дії автоматично продовжується, і такі військові й далі несуть службу до:

кінця воєнного стану;

демобілізації;

поки не з’явиться підстава для звільнення відповідно до закону.

Військові контрактної служби не можуть звільнитися, якщо:

у них є дружина (чоловік) з інвалідністю;

один із батьків (своїх чи дружини/чоловіка) є особою з інвалідністю I чи II групи;

на утриманні військовослужбовця перебуває троє і більше дітей віком до 18 років. У разі якщо частина дітей народжені в іншому шлюбі та проживають з матір'ю, то факт їх утримання підтверджується довідкою про сплату аліментів на рідних дітей.

Військові, які служать за контрактом та не мають українського громадянства, мають право на звільнення за власним бажанням.